Politistii si detinutii banuiti in cazul mortii lui Andrei Braguta au ajuns in fata judecatorilor. Procurorii au cerut ca banuitii sa fie arestati pentru 30 de zile, iar decizia va fi pronuntata maine - VIDEO

Primul in sala de judecata a ajuns unul dintre cei patru detinuti, care este suspectat ca l-ar fi maltratat pe Andrei Braguta in izolatorul de la Ciocana. Suspectul, insa, are o alta versiune.

“Politia l-a adus batut in celula 9, toti baietii strigau sa-l scoata, ei nu vroiau sa-l scoata. El era batut tare, el singur spunea cum l-au batut politistii. L-au adus batut si faramat si l-au aruncat la noi.”

Acesta a mai spus ca despre dereglarile psihice ale lui Andrei Braguta colegii de celula si-ar fi dat seama chiar din primele minute, cand a ajuns in izolator. Suspectul a evitat sa spuna daca el si colegii lui l-au maltratat.

“El nu judeca deloc de la atata bataie. Nu l-a batut nimeni, toti s-au aparat. El sarea la bataie. Am chemat ambulanta, politstii stateau si se uitau si radeau. Noi nici camera nu am astupat-o ca sa se vada totul.”

Politistii suspectati au refuzat sa raspunda la intrebarile jurnalistilor. Dupa audieri, judecatorul a solicitat mai mult timp pentru a examina cererea procurilor, astfel, instanta se va expune maine daca elibereaza mandat de arest pentru 30 de zile pentru toti cei 7 suspecti.

Totodata, urmeaza sa se stabileasca, daca deciziile judecatorului, dar si a angajatilor de la penitenciare au fost corecte. Andrei Braguta a fost retinut acum trei saptamani dupa ce s-a luat la harta cu oamenii legii, care l-au oprit pentru depasirea limitei de viteza.

Andrei Braguta a decedat in penitenciarul 16. Parintii cred ca fiul lor a murit din cauza ca a fost maltrat in penitenciar, in timp ce autoritatile spun ca el a decedat de pneumonie.