Politistii si detinutii in cazul decesului Braguta, in fata judecatorilor. In timp ce un politist a incercat sa se justifice, altul a spus ca nu se simte vinovat de cele intamplate. Ce spun avocatii - VIDEO

“Era blocata, nu aveam cu ce deschide usa. Noi am incercat mai intai cu cheia si pe urma am iesit si am cautat chei de desfacut lacatul cu totul. - Va simtiti vinovat? - Pur omeneste da, dar asa nu.”

Au fost primele declaratii ale unuia dintre politistii invinuiti. Al doilea suspect spune ca nu au intrat in celula pentru ca usa blocata si a putut-o deschide abia peste o ora. Asta desi in imaginile video surprinse de pe camerele de supraveghere se vede cum unul dintre politisti intra in celula si il priveste pe Braguta cum sta la pamant, insa nu intreprinde nimic.

“Daca nu puteam, cum se vede? - Va simtiti vinovat? - Nu.“

Un alt politist a spus ca din celula lui Braguta au fost luate cearsafurile, salteaua si hainele.

“ - Cred ca asa I s-a luat. I s-a luat ca o rupea, o uda, facea funii, de asta I s-a luat. - De ce nu I-ati dat apa? - I-a fost data si mancare la fe, dar el o arunca, juca fotbal cu ea. - Este adevarat ca a dormit pe ciment in pielea goala? - Da.”

La sedinta de judecata au fost prezenti si parintii lui Braguta.

“Cum a ajuns acolo in camera? El deja era batut. Iata cum a fost, iar ceilalti l-au batut pana la capat.“

Avocatii Promolex spun ca pe acest caz au fost deschise in total trei dosare penale, in unul din cazuri figureaza 10 politisti, care sunt banuiti de trafic de influenta.

Prima sedinta de judecata a fost amanata pentru saptamana viitoare, din motiv ca unul dintre avocatii suspectilor nu s-a prezentat, iar altii au cerut timp pentru a studia materialele. Andrei Braguta a fost retinut in luna august pentru depasirea limitei de viteza. Dupa 10 zile de la retinere tanarul a decedat de pneumonie.