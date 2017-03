Politistul care ar fost implicat in furtul unei salatiere dintr-un magazin din capitala si-a dat demisia

Potrivit sefului IGP, Alexandru Pinzari, politistul despre care a scris presa ca ar fi fost implicat saptamana trecuta in furtul unei salatiere dintr-un magazin din capitala si-a dat demisia.

Pe 28 februarie, pe pagina oficiala a magazinului a aparut un material video de pe camerele de supraveghere. In imagini se poate observa cum un cuplu intra in magazinul de vesela din centrul capitalei, iar la un moment dat barbatul acopera femeia cu spatele, iar aceasta ia rapid vasul si il pune in geanta, in timp ce agentul de vanzari era ocupat cu alte lucruri.





Incidentul a avut loc pe data de 18 februarie, insa abia peste 10 zile, administratia magazinului a publicat imaginile video pe pagina oficiala de facebook, dupa care in decurs de cateva ore materialul a fost sters.

Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Natalia Stati, atunci administratia magazinului nu a depus o plangere la politie, insa oamenii legii s-au autosesizat in urma materialului publicat si au luat legatura cu ei.

Administratia magazinului le-a spus ca nu vor sa depuna o plangere pentru ca ar fi vorba de o suma neinsemnata.

Contactati telefonic, adminstratia magazinului ne-a spus ca ar fi vorba de o salatiera in valoare de 350 de lei, iar cu mai multe detalii revin mai tarziu.

Atunci, echipa PRO TV a contactat din nou responsabilii magazinului, iar acestia ne-au spus ca materialul publicat a fost sters pentru ca problema s-a rezolvat, iar mai multe comentarii pe marginea acestui subiect nu mai fac.

Ulterior, am fost contactati de o persoana care s-a prezentat ca fiind o ruda apropiata a cuplului. Acesta ne-a spus ca s-a creat o confuzie si ca de fapt nu a avut loc niciun furt.

A doua zi, Inspectoratul General de Politie a initiat o ancheta pentru a afla daca intr-adevar este vorba despre angajatul lor.

