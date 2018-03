Specialistii atentioneaza ca poluarea fonica poate duce la diverse boli, asa ca in acest sens, ANSP a propus guvernului un regulament, care contine nivelurile admisibile de zgomot. Ce presupune acesta - VIDEO

Asemenea privelisti gasesti doar la sate, acolo unde domneste o liniste deplina. Un peisaj cu totul diferit este in orase. Zgomotul infernal provocat de traficul rutier, mai ales in orele de varf, patrunde cu usurinta in casele oamenilor. Unde mai pui ca unii sunt afectati si de galagia care vine de la restaurante si cluburile, din apropiere.

Specialistii atentioneaza ca poluarea fonica poate duce la diverse boli, asa ca in acest sens, Agentia Nationala de Sanatate Publica a propus guvernului un regulament, care contine nivelurile admisibile de zgomot.

Anatol MALII, ANSP: „Scopul este ca agentul economic sa stie unde poate sa deschida un magazin sau alt obiect, dar si populatia sa stie ce nivel al zgomotului trebuie sa fie in apartament, in spital ori scoala. „

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: „Cele mai multe plangeri vin partea locatarilor de la blocurile, unde la parter se afla diverse localuri. Fie ca e vorba de restaurante, terase ori magazine. In capitala, le gasesti la orice pas.„

Am folosit acest sonometru pentru a masura, de exemplu, galagia care poate fi provocata de muzica ce rasuna dintr-un restaurant ori club, ce se afla la primul etaj al unui bloc de locuit ori in apropiere de acesta.

"Daca nu se stie de unde vine sunetul, atunci pozitionam sonometrul in asa fel. Sunt 48 de decibeli. Este mai mult cu 8 decibeli decat norma „

Muzica tare nu este singura sursa de zgomot. Mai sunt numeroasele aparate de aer contitionat, transformatoarele electrice sau sistemele de ventilare. Multe dintre ele sunt amplasate la doar cativa metri de geamurile apartamentelor.

"Zgomotul de la aparatul de aer conditionat este de 54 de decibeli. Fireste, este mai mult decat norma. Agentul econimic nu trebuie sa instaleze utilajele in partea blocurilor de locuit, dar in partea strazilor. „

Intr-un apartament, nivelul zgomotului nu trebuie sa depaseasca 40 de decibeli pe parcursul zilei si 30 de decibeli pe timp de noapte. Este valabil pentru scoli si gradinite. In schimb, in spitale, nivelul admisibil este mai mic: ziua - 35 de decibeli si 25 noaptea. Ca sa va dati seama, 40 de decibeli se pot inregistra in timp ce vorbiti calm.

"In timpul discutiei noastre sunt 45-50 de decibeli. Pana la 50 vor fi, daca o sa vorbim mai tare. „

In cazul in care, agentii economici nu se vor conforma, acestia vor fi amendati si impusi sa ia masuri pentru izolare fonica sau dati in judecata. Printre afectiunile care pot fi provocate de poluarea fonica sunt dereglari ale somnului, dureri de cap, boli ale sistemului cardio vascular si cel nervos.

Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, expunerea pe un termen lung la niveluri ridicate ale zgomotolui poate duce chiar la aparitia infarctului miocardic. Regulamentul Agentiei Nationale de Sanatate Publica urmeaza sa fie trimis spre avizare guvernului.