Pompierii au fost in alerta pe un drum din localitatea Coscodeni: un camion cisterna care transporta tone de benzina a luat foc - VIDEO

Totul s-a intamplat in jurul orei sapte dimineata, pe soseaua Chisinau-Balti, in apropiere de Coscodeni. Autocisterna incarcata cu 30 de tone de benzina a derapat de pe traseu, s-a izbit de o bariera de pe marginea carosabilului si a luat foc. In cateva clipe vehiculul a fost cuprins de flacari uriase, care se vedeau de departe.

Sase echipaje de pompieri din Balti si Sangerei au fost trimise sa stinga flacarile, care au mistuit aproape complet camionul cisterna.

Specialistii urmeaza sa stabileasca ce cantitate de benzina a ars, dar si circumstantele accidentului.