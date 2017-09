Pompierii au intervenit pentru descarcerarea celor 3 persoane care au ars, azi dimineata, in accidentul de la Stefan Voda. Imagini de la fata locului - FOTO

Potrivit politiei, un barbat de 32 de ani originar din Antonesti fiind la volanul unui Mercedes cu numere de inmatriculare germane, a pierdut controlul volanului si s-a ciocnit cu un microbuz Iveco, condus de o femeie in varsta de 36 de ani din Calarasi.

In urma impactului puternic, ambele vehicule au derapat de pe sosea, iar Mercedesul a luat foc. Soferul, dar si doi pasageri au murit, fiind ramasi blocati in masina cuprinsa de flacari. Femeia de la volanul microbuzului s-a ales cu mai multe traumatisme si este in coma, fiind internata la spitalul din Stefan Voda.

Politia urmeaza sa stabileasca circumstantele in care s-a produs accidentul, dar si identitatea persoanelor din Mercedes.