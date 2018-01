Pompierii au intervenit pentru descarcerarea celor patru angajati ai Postei Moldovei, care s-au stins dupa ce automobilul in care se aflau s-a izbit de un camion - GALERIE FOTO

Potrivit ISU, la locul accidentului a intervenit o echipa de salvatori si pompieri, care au scos corpurile neinsufletite dintre fiarele masinii.

Tot pompierii spun ca persoanele decedate sunt barbati cu varste de 24, 34, 35 si 64 de ani.

Un accident teribil a avut loc, in aceasta dimineata, in raionul Rascani. Patru angajati ai Postei Moldovei s-au stins dupa ce automobilul in care se aflau s-a izbit de un camion.