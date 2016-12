Pompierii au lansat Caravana de Craciun. Au decorat autospeciale in PMAN si au iesit sa ne spuna La Multi Ani in trei limbi - VIDEO

Trei autospeciale au fost impodobite cu ghirlande pentru ca magia sarbatorilor sa fie simtita de fiecare. In continuare, echipajele vor merge in mai multe familii cu copii pentru a le vorbi despre siguranta, dar si a le imparti daruri de revelion.





Echipele de pompieri urmeaza sa ajunga in localitati din raioanele Straseni, Orhei, Cantemir si Soraoca, iar mai multi copii vor primi surprize placute.





Campania se desfasoara incepand de astazi si pana pe data de 8 ianuarie 2017.