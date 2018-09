Care sunt regulile de securitate pentru a evita cazurile de intoxicare cu dioxid de carbon in beci: aprindeti o lumanare, daca aceasta se stinge, nu intrati in beci. Demonstratia facuta de pompieri intr-o pivnita din Straseni - VIDEO

Constantin Ciobanu este un dogar cunoscut de tot Vorniceniul. De mai bine de 20 de ani mestereste butoaie. Lucrarile lui au ajuns in mai toate beciurile din sat, iar cateva stau in gospodaria lui. Toamna Constantin Codreanu, impreuna cu sotia sa, cara strugurii si ii dau la teasca, iar apoi isi numara butoaiele pline.

Pentru ca stie nu doar sa uneasca lemn cu lemn ca sa obtina un butoi, ci si cum sa-l foloseasca fara sa-si puna viata in pericol, barbatul tine in beci doar vinul care deja este fermentat, cel care e abia in proces sta afara. Iar pompierii ii dau dreptate. Acestia au fost astazi in gospodaria sa ca sa il dea drept exemplu tuturor celor care isi fac acasa vinul.

Vitalie LUNGU, SPECIALIST DSE: “Se recomanda la fel ca fermentare sa se faca afara intr-un loc deschis, chiar si daca se face in beci sa existe sistem de ventilare ca sa nu fie riscuri de intoxicare.”

Pentru ca bioxidul de carbon, emanat de vinul in proces de fermentare, nu are nici miros si nici culoare pompierii spun ca exista alte metode prin care gospodarul isi poate da seama de prezenta acestuia.

Vitalie LUNGU, SPECIALIST DSE: “Lumanarea chiar de la intrarea in beci arde in continuu. Adica nu este nici un pericol.”

Iar daca lumanarea se stinge, atunci nu intrati in beci nici pentru cateva minute - intoxicatia survine foarte repede, va puteti pierde cunostinta, iar sfarsitul poate fi fatal. De la inceputul acestui an, in Moldova patru oameni au murit dupa ce au intrat in beci tocmai cand fermenta vinul, iar o persoana a reusit sa fie salvata.