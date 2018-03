Pompierii au “scris” 8 martie din furtunuri, carabinierii au cantat hiturile anilor ‘70-80 intr-un centru comercial, iar politistii de frontiera au recitat poezii. Totul pentru a felicita femeile cu ocazia zilei de 8 Martie - VIDEO

Carabinierii de la Orchestra Model si Corul Credo si-au scos instrumentele muzicale din dotare si au cantat hiturile anilor ‘70-80 intr-un centru comercial din capitala.

Printre zecile de carabinieri-barbati erau si cateva tinere, soliste ale corului. Ne-au spus ca pentru ele fiecare zi e ca opt martie – sunt intotdeauna in centrul atentiei colegilor lor.

"-Ati primit astazi felicitari? -Da de la sot de la colegi de la frate, foarte placut."

Felicitarea melodioasa a ademenit multe femei, care i-au admirat pe tinerii imbracati in uniformele de sarbatoare. Ingeniosi au fost si angajtii Directiei Generale Securitate Publica a IGP, care au stat drepti… in fata camerei. In frunte cu seful lor, Marin Maxian, ofiterii au pus la cale un scenariu pentru a felicita femeile din Moldova. Au inceput haios si au continuat melancolic, spunand fiecare textul invatat din timp.

Iar politistii de frontiera au ales sa recite o poezie scrisa de Dumitru Matcovschi. In “actiune” au fost si angajatii Serviciului de Protectie si Paza de Stat. Intr-un filmulet, acestia au explicat de ce iubesc femeile.

Dis-de-dimineata, activi pe retelele de socializare au fost si politicienii. Pe pagina de Facebook a lui Vlad Plahotniuc a fost postat un mesaj de felicitare 3 in 1. In video, se aude vocea lui Pavel Filip, a lui Andrian Candu si a liderului PD.

Si Valeriu Munteanu s-a filmat intr-un filmulet de trei minute. Vicepresedintele PL a vorbit despre rolul femeii in soietate.

“Natura nu a creat femeia inferioara barbatului, nici trupeste, nici sufleteste.”

Presedintele Igor Dodon a tinut, totusi, sa fie primul dintre politicienii care felicita femeile. Seful statului a publicat inca pe data de sase martie doua filmulete - unul in limba rusa, iar altul in lima romana.

Pompierii s-au evidentiat si ei – au “scris” 8 martie din furtunuri. Femeile au fost astazi in centrul atentiei oriunde s-au aflat. Chiar si cele care au plecat din tara au primit o doza de emotii pozitive. Pasagerele din trenul Chisinau-Iasi au primit flori si felicitari de la insotitorii de vagon.