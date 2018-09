Pompierii au simulat un accident ca un joc pe calculator. In loc de unelte pentru descarcerare sau furtun, salvatorii au actionat cu tastele - VIDEO

Conform scenariului, un microbuz in care se aflau copii s-a ciocnit cu o cisterna. Imediat intervin echipele Inspectoratului de Urgenta si medicii.

George MANIA, DEPARTAMENTUL SITUATII DE URGENTA ROMANIA: "Simularea in realitatea virtuala presupune un exercitiu fara forte tactice in teren. Ceea ce reduce foarte mult din cheltuielile de personal si de deplasare. Motiv care se mapeaza totul in realitate. Si se poate de gestiona o situatie de urgenta prin colaborarea dintre medici, paramedici si pompieri."

Salvatorii se aflau in fata monitoarelor si faceau toate actiunile cu ajutorul unui joystick.

Emilia TURUT, MEDIC DE URGENTA ROMANIA: "Colegii de la diferite agentii sa lucreze impreuna, vedeti pe calculatoare colegii de la calculator cu un rol pompier sau medic intra in spatiul virtual se vad intre ei. Vad situatia creata de noi."

Acesta este unicul centru de simulare pilot din Romania care a fost adus in Moldova pentru doua zile.

Raed ARAFAT, SEFUL DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA ROMANIA: "Avem o colaborare dintre Moldova si Romania, este prima oara cand facem astfel de exercitii. Simulam un accident, unde fortele din Republica Moldova intervin primele dupa care vine si sprijin din partea Romaniei. Astfel de exercitii vor fi repetate si in alte tari."

In exercitiul virtual sunt implicati si reprezentanti ai misiunilor diplomatice din ambele state care se ocupa de perfectarea actelor pentru victime.

Daniel IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI LA CHISINAU: "Dorim sa testam modul in care intr-o situatie potential, autoritatile vor fi in stare sa actioneze."

Expertii din Romania spun ca ulterior vor merge cu laboratorul de simulari si in state europene. Scopul exercitiului este de a face ca actiunile celor implicati in stuatii de urgenta sa poata fi mai bine coordonate si realizate mai operativ.