Pompierii, in alerta la Spitalul Republican. Acestia au simulat un incendiu izbucnit la etajul sapte, iar toti medicii si pacientii au fost evacuati - VIDEO

Potrivit scenariului flacarile au izbucnit la etajul sapte, iar medicii si pacientii din incapere au fost evacuati.

Grigore BABEICU, VICE-DIRECTOR SERVICUL DE EXPLOATARE SPITALUL REPUBLICAN: “Scopul:antrenamentul si pregatirea personalului pentru actiunea in caz de incendiu.”

Dupa ce salvatorii s-au asigurat ca totul este in regula, pacientii au fost lasati sa intre in cladire. Ei spun ca astfel de exercitii ii vor ajuta sa se mobilizeze mai repede in caz de incendiu.

Mai greu le-a fost pacientiilor care au fost nevoiti sa coboare pe scari, in schimb vor sti cum sa reactioneze in caz de nevoie.

“Acesti oameni trebuie sa cunoasca cum sa se comporte in astfel de situatii.Cred ca este un lucru util. Ne-au ajutat medicii, asistenta medicala-superiora de mana m-a luat.”

Medicii au invatat si cum sa foloseasca un stingator.

Anatol CIBOTARU, DIRECTOR SPITAL: “Avand in vedere a in cladire simultan se afla 3000 de persoane si este o singura cladire, este foarte complicat sa mentii sub control situatia, dar si masuri respective, aplicarea stingatoarelor, cum se lucreaza cu furtunul.”

Potrivit, administratiei spitalului toate etajele si sectiile sunt dotate cu stingatoare noi cumparate in aceasta primavara.