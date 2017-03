Pompierii si salvatorii, in alerta. Peste 180 hectare de tren cu vegetatie uscata au ars in ultimele 24 de ore in tara

Potrivit DSE, cele mai multe terenuri care au fost cuprinse de foc s-au inregistrat in raioanele Ialoveni, Telenesti, Calarasi, Anenii Noi, Cahul dar si in capitala. Numarul total de focare sunt, 26 in republica, iar 8 in capitala.

Serviciul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale al MAI atentioneaza oamenii sa nu aprinda resturile menajere si vegetatia uscata intrucat vantul de primavara poate raspandi cu usurinta focarele pe spatii extinse.

Mai mult, avertizarea pompierilor vine in contextul prevenirii incendiilor forestiere care se pot produce de la ruguri nestinse si focare de iarba uscata.