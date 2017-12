Pomul instalat initial in PMAN are ceva in comun cu cel al Guvernului: ambii au fost adusi din muntii Carpati. Executivul nu a dat niciun ban pe el: este un cadou

Pomul are peste 20 de metri si va fi impodobit cu 40 de mii de beculete si 350 de figurine.

Bradul a fost instalat ieri langa Palatul National “Nicolae Sulac”.

Pomul a fost instalat chiar in mijlocul fantanei arteziene, unde a fost construita si o carcasa pentru un adapost.

In acest an, doar Revelionul va fi sarbatorit in Piata Marii Adunari Nationale. In rest, toate manifestatiile vor avea loc pe strada 31 august. Acolo va fi targul de Craciun, carusele si chiar un patinoar.

REVENIM CU DETALII.