Portretele a cinci socialisti care aspira la un fotoliu de deputat in viitorul Parlament: cine sunt si ce averi declara - ZdG.md

Desemnarea candidaţilor are loc cu cinci luni înainte de alegerile parlamentare, din 24 februarie 2019. Pretendenţii la mandatul de deputat în viitorul Legislativ au fost prezentaţi de şefa formaţiunii politice, Zinaida Greceanîi, în cadrul unor mitinguri „împotriva politicii de jaf a guvernării eurounioniste”, organizate de socialişti în raioanele respective.

Oleg Savva este înaintat drept candidat din partea PSRM în circumscripţia Făleşti. Din 2014, Oleg Savva este deputat în Parlamentul R. Moldova. Accesta a acces în Legislativ pe lista socialiştilor, situându-se pe poziţia 25 şi fiind ultimul candidat PSRM care a intrat în Parlament după anunţarea rezultatelor scrutinului din 30 noiembrie 2014.

Potrivit CV-ului de pe pagina Parlamentului, Savva s-a născut la 10 decembrie 1966 în Chişinău, este căsătorit şi are doi copii. Acesta are studii juridice, după ce în 2005 a obţinut licenţa la Institutul Nistrean de Economie şi Drept din or. Bălţi.

Oleg Savva este veteran al războiului din Afganistan, participant al conflictului armat din Transnistria şi participant la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl. Între 1984-1985, acesta a fost lăcătuş colector la uzina Constructoare de Maşini din Făleşi, între 1997-1999 a exercitat funcţia de controlor în cadrul Primăriei din Făleşti, iar între 1993-2006 a fost preşedinte al Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan din Făleşti. În 2012 devine preşedintele Organizaţiei teritoriale PSRM din Făleşti, funcţie politică care ulterior îi este răsplătită cu fotoliul de deputat.

Oleg Savva se numără printre semnatarii proiectului de lege din 2014 privind „denunţarea Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora”. Savva este şi unul dintre autorii „Proiectului hotărârii pentru aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea acţiunilor cu caracter unionist de subminare şi lichidare a statalităţii Republicii Moldova”.

În mai 2017, Oleg Savva a fost unul dintre cei 74 de deputaţi care au votat pentru comasarea proiectelor PSRM şi PDM privind schimbarea sistemului electoral şi, respectiv, unul dintre socialiştii care la 20 iulie 2017, alături de democraţi, şi-au dat votul pentru schimbarea sistemului electoral în unul mixt.

În ultima sa declaraţie de avere şi interese depuse la Autoritatea Naţională de Integritate, cea pentru 2017, Oleg Savva susţine că unicul venit al familiei în anul respectiv a fost salariul său de deputat – 123 412 lei, plăţile compensatorii oferite de Parlament – 64 462 de lei şi alocaţia de la CNAS – 1 200 de lei. Oficial, deputatul deţine un teren intravilan de 0,0615 ha, despre care susţine că are o valoare de 20 de mii de lei, o casă de locuit de 116 metri pătraţi, care ar constitui o donaţie şi ar valora puţin peste 54 de mii de lei, şi o construcţie auxiliară care ar avea un preţ de 19 mii de lei. Oleg Savva afirmă că nu are maşină. Totodată, acesta declară cota de participare de 85% la SC GLEBUSCOM SRL, companie din Făleşti care se ocupă de „transporturi cu taxiuri de toate tipurile”.

Ghenadi Mitriuc este desemnat candidatul PSRM în circumscripţia Ungheni.

Asemeni colegului său, Ghenadi Mitriuc a acces în Parlament în 2014, fiind al 18-lea pe lista socialiştilor. Ghenadi Mitriuc s-a născut la 5 august 1968 în localitatea Agronomovca, raionul Ungheni. Potrivit CV-ului afişat pe pagina Legislativului, după absolvirea şcolii din localitate a făcut studii la Şcoala medicală de bază din Chişinău (1983-1987), specialitatea felcer-sanitar. Între 1991-1992 a desfăşurat serviciul în Brigada de Poliţie cu Destinaţie Specială „Fulger” a Organelor Afacerilor Interne.

În următorii patru ani a fost paznic la şcoala medie incompletă din s. Agronomovca. Între 1996 a devenit inspector în cadrul Biroului Vamal Ungheni Sculeni şi abia doi ani mai târziu, în 1998, a început studiile la Facultatea Drept a Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”, pe care a absolvit-o în 2003, atunci când era deja consilier independent în Consiliul Orăşenesc Ungheni. Între timp, Ghenadi Mitriuc fondase, tot în Ungheni, firma ,,RINCOR-PRIM” SRL, cu afaceri în domeniul automobilelor.

În 2007, Mitriuc a absolvit Facultatea economie şi management public de la Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele R. Moldova şi a schimbat fotoliul de consilier pe cel de viceprimar de Ungheni. În 2011 revine la funcţia de consilier şi fotoliul de director al firmei pe care a fondat-o în 2001, „RINCOR-PRIM” SRL. Următoarea treaptă în cariera sa este accederea în Parlament pe lista socialiştilor, funcţie în care a susţinut toate iniţitivele PSRM, atât cele privind denunţarea Acordului de Asociere cu UE, cât şi cele privind schimbarea sistemului electoral.

