Post-electorale la Jora de Mijloc: Eschivele lui Tauber, interventiile lui Sandu si „darnicia” lui Sor - Ziarul de Garda

Satele din comuna Jora de Mijloc mustesc de viata. In apropiere de primarie, peste drum de sediu, sta parcat un automobil cu insemnele Partidului Şor. In sediu, o cladire veche, intr-o camera larga, sta plictisit pe scaun un barbat indesat, cu ochelari negri si privirea proptita-n telefon. In camera de vizavi se afla Marina Tauber, învingatoare in aceste alegeri pentru postul de primar al comunei, scrie ZdG.md.