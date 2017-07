Pot oare conflictele dintre angajati sa dispara daca toti participa la niste jocuri? Un cuplu de moldoveni revenit din SUA a pus pe roate o afacere speciala: organizeaza activitati de team building. Cum arata acestea - VIDEO

Odata ajunsi pe mica insula de pe Nistru, in localitatea Pohrebea, angajatii uita de toata nebunia de la munca. Primul joc cu care se vor incalzi este cel de a memoriza numele tuturor colegilor.

In continuare, ei vor testa cat de bine stau angajatii la capitolul munca in echipa si cat de uniti sunt. Mai exact, ei trebuie sa puna la pamant cu un singur deget veriga cu heliu, fara ca cineva sa desprinda degetul de pe aceasta. Succesul consta in munca de echipa.

Petru BONDARI, ANTREPRENOR: “Unul din grupe a facut acest exercitiu pana la doua ore deja cand au plecat acasa l-au facut in 15 minute maxim.”

Paienjenisul – este o alta provocar, in timpul careia angajatii se apropie. Trebuie sa treaca prin gauri fara ca sa se atinga de ele sau de copaci. Acest joc poate dura si toata ziua.

Petru BONDARI, ANTREPRENOR: “Pintr-o singura gaura are voie sa treaca doar o singura persoana si restul persoanelor trebuie sa treaca deasupra. In cazul in care va atingeti de funie incepeti jocul din nou.”

Impresionati au ramas angajatii unei companii de vanzari din capitala. Acestia spun ca dupa team building-ul de pe insula, vanzarile au crescut semnificativ si au disparut micile grupuri din interiorul firmei.

Ion ASANDI, DIRECTOR COMPANIE DE VANZARI: “Scopul nostru era sa trecem fiecare membru din echipa fara sa atingem nimic. Cel mai interesant este cand colegii tai incercau sa treaca de cealalta parte, la moment intelegeai cat de importat este sprijinul colegului tau si implicarea lui in colectiv si impreuna sa reusiti sa ajungem pe cealalta parte.”

Anume pentru acest rezultat acum un an sotii Bondari s-au intors acasa din Florida. Uniunea Europeana le-a oferit un grant de 8 mii de euro pentru a cumpara barci, scaune si corturi. Desi sunt impreuna 24 din 24, nu au reusit sa se plictiseasca unul de celalalt, iar sotul sau sotia poate fi cel mai bun partener de afaceri, spun ei.

Petru BONDARI, ANTREPRENOR: “Este fain, gasim limbaj comun. Avem aceleasi valori, aceleasi puncte de reper.”

Nadia BONDARI, ANTREPRENOARE: “A fost un pic mai greu deoarece de la inceput fiecare vrea sa faca anumite lucruri fara a comunica prea multe, dar daca comunici este foarte usor.”

Au angajat si patru persoane din sat, inclusiv o bucatareasca. Aceasta gateste chiar pe insula.

Liuba REPIDA, BUCATAREASA: “- Cum e sa veniti cu barca la serviciu? - Noi de copii suntem aici si ne-am obisnuit. Pentru noi nu e o problema, poate pentru dvs.”

Sotii spun ca intr-un an au reusit sa ajute peste 300 de angajati. Pentru sezonul rece, spun ca vor amenaja o sala de sport, unde vor continua activitatile de team building. Costul unei zi pe insula este de 30 de euro pentru o persoana.