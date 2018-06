Imagini apocaliptice. A fost potop astazi in capitala: strazile s-au umplut cu apa, mai multe gospodarii au fost inundate, iar roada a fost distrusa. Pagubele aduse de puhoaie - VIDEO

Ploaia s-a dezlantuit cu putere in capitala, in jurul orei 16.00. In unele zone, a cazut grindina, iar bucatile de gheata erau de marimea unei nuci. Aceste imagini au fost surprinse la Botanica, in regiunea Aeroportului. Soferii au oprit pe marginea drumului si au asteptat ca furtuna sa treaca.

"Ma tem."

A fost grindina si la Ialoveni. Aceste fotografii au fost surprinse in satul Horesti si la Tipala, iar localnicii spun ca furtuna a durat doar 30 de minute, insa a reusit sa le distruga culturile agricole.

Drumurile s-au transformat in rauri, in doar cateva minute. Pe strada Uzinelor, suvoaiele au ajuns pana la brau. Cu o putere de neinchipuit, puhoaiele au scos bucati de asfalt, lasand pe drumuri gauri mari.

S-a intamplat pe mai multe strazi, de exemplu pe Costiujeni...dar si pe strada Bacioi Noi, unde si camioanele au inaintat cu greu. Acolo, soferii au incercat sa scape de suvoaie, insa au ajuns in namol. Asa ca, unii au avut nevoie de ajutor.

"Zburau bucati de asfalt spre noi si am urcat aici, dar ne-am blocat."

"Este nevoie de guri de scurgere a apei, dar cine sa se gandeasca la asta."

Si strada Albisoara a fost inundata, iar apa a ajuns pana la parbrizul masinilor. Iar pe Calea Iesilor, doua troleibuze si un autoturism au ramas blocate in mijlocul drumului. Pietonii nu se incumetau sa traverseze strada, intrucat apa le ajungea pana la genunchi.

Furtuna a facut prapad in mai multe gospodarii. Acest barbat spune ca a urmarit neputincios cum apa ii distruge cu nemiluita tot pentru ce a muncit atata timp. Barbatul se plange ca a ramas si fara conserve, dupa ce apa a intrat in beci.

La cativa metri, aceleasi scene. Puhoaiele au daramat si drumul, care a fost construit din banii si cu mainile localnicilor. Oamenii spun ca au sunat la 112, dar nimeni nu le-a raspuns.Asa ca, unii s-au apucat de lopeti.

Imagini impresionante si, in acelasi timp, inspaimantatoare au fost surprinse in sectorul Rascani. Un fulger loveste intr-un bloc de locuit, izbucneste o flacara care se stinge imediat, iar dupa asta se vede cum din peretele cladirii iese fum. Cei de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta spun ca nu a fost semnalat niciun incendiu. A plouat puternic si in transportul public.

Momentul a fost filmat de pasagerii unui microbuz de ruta care face legatura cu orasul Durlesti. Meteorologii anunta ca nu scapam de vremea rea. Pana sambata, cat mai este in vigoare codul galben, vor mai fi ploi puternice insotite de descarcari electrice, local va cadea grindina, iar periodic vantul va sufla cu putere.