Ilie Bivol, cel mai popular vlogger din Moldova, printre cei mai populari si in Romania. Ilie's Vlogs intr-un reportaj 'Romania te iubesc'

Video-bloggeri. Tineri care isi filmeaza viata de zi cu zi, spun glume sau comenteaza subiectele si posteaza totul pe internet.Cat de mare este puterea lor? Primii 50 cei mai urmariti vloggeri din Romania aduna impreuna, intr-un an, un miliard si jumatate de vizualizari pe internet.Ii cunoastem pe cativa dintre cei mai influenti vloggeri romani si aflam cum poti sa iti faci o cariera cu putina carisma si o camera video.Nu apar in show-uri TV, nu au lansat niciun hit peste vara si nici nu joaca intr-un film cunoscut. Sunt insa vedete in toata regula cu milioane de fani, in special in randul adolescentilor.

Vlogger vine de la "v log", adica "video log". Se pune in fata unei camere ce are de zis.

Trei dintre cei mai influenti vloggeri din Romania: Mikey Has, Bromania si Selly





Fac scenete amuzante, raspund la provocarile si intrebarile fanilor, comenteaza in stilul caracteristic subiectele la zi sau isi impartasesc online momente din viata. Totul este filmat si urcat pe internet.

Sunt niste oameni obisnuiti. Principalul lor atu este ca sunt oameni obisnuiti. Asta ii face atat de placuti. Si copiii de azi vor sa se faca vloggeri.

In Romania, la fel ca in alte tari, vlogging-ul a devenit un fenomen social.

In 2016 clipurile celor mai cunoscuti 50 de vloggeri romani au cumulat aproape UN MILIARD si jumatate de vizualizari, iar canalele lor de YouTube au impeuna 22 de milioane de abonati.

Specialistii explica de unde vine succesul in randul tinerilor. Vintila Mihailescu este directorul departamentului de sociologie al Universitatii de Stiinte Sociale.

Vintila Mihailescu, sociolog: "De ce are mai multa priza decat idolii clasici, actorul acela sau cantaretul acela. Acestia erau idolii pana cum 5 ani sau 10 ani. Pentru noua generatie sunt tot o forma de autoritate, le permite sa vorbeasca pe limba lor, si sa spuna ceea ce simt ei nevoia sa spuna si sa o faca spontan. Asta inseamna sa fii autentic. Dare to be yourself. Ori pana acum 20-30 de ani iti era rusine sa fii tu insuti."





Ciprian Fartusnic este directorul Institutului pentru Stiinte ale Educatiei: "Cea mai importanta resursa pe care o are un copil este atentia, el este din ce in ce mai atent cui o acorda si pe ce isi cheltuieste aceasta resurse. Video blogurile vin cu 2 lucruri foarte tentante. Vin cu lucruri care se intampla in viata reala si vin cu un limbaj foarte apropiat."





Indiferent daca esti un pusti entuziasmat de vloggeri sau un parinte ingrijorat de influenta pe care un asemenea model o poate avea asupra copilului tau, un lucru este cert: voggerii sunt prezenti din ce in ce mai des in viata tinerilor.

"Ieri am facut un milion de abonati pe Youtube. Yey ! Si intamplarea a facut sa fiu la DEVA, mai exact in camera unde am inceput doza, pe peretele asta de aici." - Mikey Hash.

Mikey Hash, pe numele sau adevarat Mihai HolHos, este vloggerul numarul 1 al Romaniei.

Oamenii intra pe Youtube sa vada alti oameni ca el, care au defecte, care se balbaie. Oameni care au lumina imperfecta. Dar sunt oameni ca ei, asta e important.

Cea mai urmarita rubrica a sa este "Doza de Has", un fel de stand-up comedy in care comenteaza cu umor videoclipuri sau stiri de pe internet.

Din cand in cand abordeaza si probleme serioase de care se loveste orice adolescent.

De mai bine de 6 ani Mikey livreaza infotainment, o combinatie intre entertainment si informatie. Si i-a mers atat de bine incat acum se extinde. In jurul sau a strans alti pusti si creste o noua generatie de vloggeri.

"Multi parinti ma opreau pe strada: Uite, copilul meu te urmareste si e fanatic. La modul ca e innebunit. Numai lucruri bune si de apreciere. Chestia asta m-a responsabilizat si ii vedeam pe oamenii astia ce se uitatu la mine si imi spuneau te rog frumos".

Mai nou este chemat sa in scoli si licee sa le explice elevilor cum a transformat vlogging-ul intr-o cariera.

"Le-am spus ca practic poti sa faci o cariera din ceva care aparent e prostesc. Daca faci ce iti place si iti place un lucru chiar daca pare ca esti criticat si pare ridicol sau stupid, mesajul meu este: Fa-l, pentru ca iti place tie si asta conteaza."

Vorbim asadar de un nou tip de star. Un star care distreaza, influenteaza si formeaza tinerele generatii.

Ilie este un vlogger din Republica Moldova. Anul trecut a venit in Iasi sa se intalneasca cu fanii, intr-un mall. S-au strans atat de multi pusti, incat autoritatile au decis sa evacueze cladirea de teama sa nu se raneasca in inghesuiala.

Ilie are 24 de ani. Ziua filmeaza, noaptea monteaza.

Cele mai vizualizate postari sunt cele cu "Provocari Nebune". Cum ar fi sa manance ciocolata cu sare, sa intre intr-un frigider sau sa linga un cactus.

Multi fani imita in viata reala ce vad pe internet.

Vintila Mihailescu - antropolog: "Este barfa satului la nivel planetar. Ca si gura satului, acolo erau si batrani intelepti care spuneau tot felul de magarii. Aveai tot spectrul. De la prostii, la lucruri intelepte. Este o mare oralitate in care poti sa gasesti de toate, cu toate riscurile si toate avantajele."





Acelasi Ilie ii invata pe fani si cum sa se fereasca de pericolele de pe internet. Iar mesajul venit din gura unui vlogger poate fi mai eficient decat orice campanie de constientizare organizata de autoritati.

Este greu asadar sa tragi linie si sa spui daca vlogging-ul este bun sau rau pentru copii.

Ciprian Fartusnic - director Institutul pentru Stiintele Educatiei: "Tentatia noastra de multe ori ca adulti, ca parinti, e o zona pe care nu o inteleg. Nu ai voie. Mai degraba decat sa interzicem pur si simplu ar fi bine sa ne petrecem putin timp si sa intelegem nevoia copilului de a se uita."