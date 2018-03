Povestea celor trei mii de lei pierduti de un pensionar din capitala si gasiti de o vecina. Cum a reactionat batranul cand reporterul Pro TV i-a dat vestea - VIDEO

Vasile Turcalan venea acasa de la piata cand ne-am apropiat de el sa-l intrebe daca stie ceva despre banii pierduti in blocul in care locuieste. Omul a reactionat cu mirare. Acum cateva zile si-a scapat din buzunar pensia tocmai primita. Dar, avand vederea slaba la cei 74 de ani ai sai, nu a putut citi anuntul in care se spunea ca s-au gasit niste bani.

“Eu am pierdut. -Vecina dvs I-a gasit! -Da, multumesc, da care vecina? -Cum ati pierdut banii? -M-am dus la magazin, se vede ca am pus alaturea. Cand am ajuns acasa, nu-s banii.”

Suma pierduta ar fi trebuit sa-i asigure existenta intreaga luna. Bucuros nevoie mare, barbatul a mers, impreuna cu noi, la politia de sector.

“-Sunteti bucuros? -Da. Nu lucrez, sunt pensionar. -Va ganditi sa recompensati vecina? -Numaidecat, trebuie sa aflu despre cine este vorba.”

Dupa ce l-a audiat, politistul a confirmat ca banii sunt ai batranului.

Ruslan FAINA, SEF INSPECTORATUL DE POLITIE BOTANICA, SECTOR 1: “Doamna care s-a adresat este o persoana sincera. Mi-a spus in ce circumstante a gasit banii. Cazul a fost iregistrat. Banii vor fi intorsi, dumnealui va semna pentru asta.”

Bancnotele au cazut in scara blocului marti dupa-amiaza. Femeia, care le-a gasit, se intorcea atunci de la munca.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “O parte din suma a fost gasita aici in ascensor, iar restul bancnotelor erau imprastiate in fata scarii.”

Ea este vecina batranului si spune ca nu s-a gandit nicio secunda sa-si ia cei 3.600 de lei pe care i-a gasit si nici macar nu asteapta sa fie rasplatita pentru gestul sau.

“I-am gasit in fata blocului. Imprastiati, cred ca omul a scos ceva din buzunar. -Va asteptati la o recompensa?-Nu, m-am gandit ca omul are nevoie de ei.”

Vecinii sunt impresionati de felul cum a procedat aceasta.

“Sunt bucuroasa ca s-au gasit. -Daca I-ati fi gasit cum ati fi procedat? -As fi returnat persoanei, as fi chemat politia.”

Posesorul, fost marinar, inca nu si-a primit banii. Pentru ca nu avea cu el ochelarii, nu a putut sa scrie declaratia asa ca va reveni maine cu fiul sau.