Povesti despre oameni, prezentate la Cetatea Soroca la o expozitie de fotografie documentara - VIDEO

Nea Dumitru are 86 de ani, dintre care 30 i-a lucrat in calitate de profesor de geografie la un liceu din Soroca. Acum este pensionar, iar ca sa nu se plictiseasca acasa, are grija de gradina liceului impreuna cu elevii.

Este si el protagonistul unor fotografii expuse astazi, asa ca a tinut neaparat sa vina sa le vada. Fotografii care si-au expus lucrarile spun ca s-au documentat mult timp pentru a identifica oameni cu povesti impresionante.

Un alt tanar a incercat sa povesteasca prin fotografie despre un barbat care locuieste intr-o pestera.

Mihail CALARASAN, FOTOREPORTER: “El locuieşte intr-o peşteră datată încă din secolul 15, cu şerpi, lilieci si păianjeni şi se simte foarte confortabil aşa. Acest om a putut să-şi găsească casa pe plaiul său natal şi încă în aşa condiţii, în pofida problemelor, este fericit acolo.”

Evenimentul a fost organizat de Asociatia Reporterilor “Oameni si kilometri” cu sustinerea financiara a organizatiei European Endowment for Democracy.