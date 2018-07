Poza care a emotionat tot internetul. Cum s-a schimbat viata unei familii din Republica Moldova in ultimii doi ani: "O pancarta cat 100 de cuvinte..." - FOTO

In 2016, doi soti moldoveni, alaturi de copiii si nepotii lor se inghesuiau ca sa incapa cu toti la o masa, iar astazi... au ramas doar ei doi. Copii au plecat peste hotare cu tot cu nepoti, iar in sufrageria care candva era plina... pe unul dintre fotoliile de langa masa... au asezat un ursulet de plus.

Acesta este mesajul unei femei care a participat astazi la protestul din PMAN. Femeia a lipit pe o pancarta doua poze, una din 2016 - atunci cand statea cu toata familia la masa si una din 2018, exact in acelasi loc - cand toti cei dragi au plecat din Moldova pentru a cauta un trai mai bun.

Poza a ajuns pe internet si a fost distribuita de zeci de internauti.

O multime de oameni s-a adunat astazi in PMAN pentru a-si arata nemultumirea si indignarea fata de anularea alegerilor de la Chisinau.