PPDA acuza socialistii ca ar fi solicitat urna mobila in numele mai multor persoane, astfel incat sa poata frauda voturile si ar fi trimis sms-uri in care indeamna alegatorii sa voteze pentru Ceban. Reactia PSRM - VIDEO

Iar PPDA acuza socialistii de agitatie electorala in ziua scrutinului. Reprezentantii platformei sustin ca membrii PSRM ar fi solicitat urna mobila in numele mai multor persoane, astfel incat sa poata frauda voturile si ar fi trimis sms-uri in care indeamna alegatorii sa voteze pentru Ion Ceban. Socialistii nu au comentat.