Pregateste-ti valiza pentru vacanta, impreuna cu CARPISA, in cadrul Expozitiei Tourism. Leisure. Hotels - FOTO

Intre timp venim si cu cateva sugestii de organizare eficienta a unui bagaj. Daca iti place sa calatoresti, sigur stii deja ca intr-o valiza, cu cat aranjezi lucrurile mai ordonat, cu atat creezi mai mult spatiu. singura conditie este sa nu incarci valiza inutil atuncicand iti faci bagajul.

Pentru ca in viitor sa aranjezi lucrurile in valiza intr-o ordine fireasca, fara a le inghesui, noi va oferim cele mai cunoscute metode de impachetare, iar dvs. alegeti metoda potrivita.





Inainte de a face bagajul, tine cont de urmatoarele aspecte:

Faceti o lista cu articolele de imbracaminte necesare pentru calatorie. Nu uita de medicamente, mai ales daca in calatorie merge si vreun copil.

Impacheteaza haine fabricate din material nesifonabil si aseza-le frumos in valiza. Pentru o organizare eficienta, utilizeaza organizatoarele sau huse pentru haine siincaltaminte.

Foloseste o valiza extensibila pentru a beneficia de mai mult spatiu. Carpisa a lansat prima colectie de valize expandabile din policarbonat, ceea ce ofera nu numaicomoditate, dar practicitate, asa cum acest material este mai durabil si rezistent la ploaie

Calculeaza numarul de zile petrecut in deplasare cu numarul de schimburi de haine utile pe toata perioada sederii

Cumpara-ti un set de calatorie pentru cosmetice, pentru a simplifica formalitatile la aeroport si asigura-te ca nu uiti nimic.

Acestea fiind spuse, impacheteaza lucrurile trecute pe lista in valiza de calatorie, folosind una dintre urmatoarele tehnici:

Rulatul hainelor. Ca sa ocupe mai putin spatiu, poti rula fiecare haina de jos in sus, pana acestea iau forma unui cilindru. ai grija sa pui in valiza lucruri care se asorteaza.

Tehnica militara. asezati hainele pe categorii, in asa fel incat sa puneti pe un rand camasile, pe unul pantalonii s.a.m.d. aceasta tehnica necesita impaturirea hainelor pana se obtine o fasie subtire dupa care ea se ruleaza.

Pentru economisirea spatiului din geamantan, poti recurge la pungile speciale in care intra mai multe articole vestimentare.

Valiza sau rucsac?



Bagajul tau de mana te va urma oriunde, asa ca alege confortul in favoarea unui valize pe roti (dar ai grija sa te incadrezi in dimensiunile maxime admise pentru bagaje de catre compania aeriana).

Un model clasic si versatil poate fi folositor pentru vacantele de relaxare si calatoriile de afaceri – o adevarata oferta 2 in 1.

Evitati rucsacul atunci cand mergetilamare si optati pentru o valiza in schimb pentru ca geanta este cel mai practic mod de impachetare a hainelor. in schimb, bagajul ideal pentru a te amesteca printre localnicieste rucsacul. arunca-ti rucsacul pe umar si incepe imediat sa explorezi, avand mainile libere in timp ce calatoresti. in caz ca urcati pe munte cu rucsacul in spate, puneti in el doar utilitatile necesare pentru excursie.



Felul in care impachetezi hainele te poate ajuta sa salvezi spatiu pentru a intra si alte lucruri in valiza intr-un mod aranjat si organizat.

In concluzie, nu uitati ca amintirile si emotiile din calatorii sunt de nepretuit



