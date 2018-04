Pregatirile de Pasti nu pot trece fara varuirea copacilor sau a bordurilor. Muncitorii au incercat sa fie creativi si au dat jardinierele cu var de culoare roz, iar in jurul copacilor au pus rulouri cu iarba gata crescuta - VIDEO

Daca e sa faci curat inainte de Pasti - asta inseamna sa dai cu var. Totul - copaci, borduri sau ghiveciuri. Si peste tot - la sat sau la oras. Asa e la moldoveni, iar traditia e respectata si in capitala. Astazi muncitorii au dat bordurile cu var alb, iar in scuarul catedralei - cu var roz. Marea curatenie in oras e aproape de final.