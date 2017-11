Pregatirile pentru sarbatorile de iarna de pe strada 31 august sunt in toi. Muncitorii s-au apucat sa instaleze patinoarul si sa pregateasca teritoriul unde va fi inaugurat pomul de Craciun al Guvernului: "Trebuia sa fie in centrul orasului" - VIDEO

Lucrarile de amenajare a patinoarului au inceput inca de ieri. Astazi de dimineata muncitorii au inceput sa instaleze sistemul frigofiric. Acestia spun ca in 5 zile pationoarul trebuie sa fie gata.

“O sa mearga inghetarea, o sa turnam apa si o sa fie patinoarul. O sa instalam gard de protectie. O sa fie frumos.”

Trecatorii s-au dat cu parerea.

"O sa veniti aici? - Nu, este prea intr-o parte, nu este accesibil. Trebuia sa fie in centrul orasului.”

“E mult mai bine aici decat pe Stefan. Acolo mereu sunt multi oameni si copii si este imposibil sa te dai cu patinele.”

Astazi urmau sa fie demontate si panourile publicitare de pe strada 31 august in perimetrul Bodoni si Puskin, in baza unei dispozitii semnate de primarul interimar Silvia Radu. Acestea insa au ramas neclintite, astfel ca ar putea fi scoase fortat de de municipalitate. Pana acum in zona unde in acest an va fi amenajat targul de Craciun, dar si bradul Guvernului au fost curatati si defrisati peste 50 de arbori si reparate trotuarele. Startul sarbatorilor de iarna pe strada 31 august va fi dat la mijlocul lui decembrie.

“Bine ca nu e in suburbie. In piata o sa fie mai mult loc de sarbatori, dar e bine si aici.”

“Acolo era mai bine in centru inainte la Guvern, e mai comod acolo. Aici tot e comod, dar e prea in spate.”

Sabina HIRIANOV, REPORTER PRO TV: “In timp ce pe strada 31 august e mare forfota, in Piata Marii Adunari Nationale unde va fi inaugurat pomul de Craciun pe 1 decembrie e liniste. Cei de la spatii Verzi vor alege bradul, care va fi instalat aici in fata Guvernului la inceputul saptamanii viitoare, asta deoarece au mai multe variante.”

In acest an in premiera manifestatiile dedicate sarbatorilor de iarna vor fi organizate pe strada 31 august si nu in Piata Marii Adunari Nationale cum era pana acum, iar drumul va fi inchis de pe 15 decembrie pana pe 14 ianuarie. Doar noaptea de Revelion va fi sarbatorita langa bradul primariei capitalei.