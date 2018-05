Pregatirile pentru Ziua Victoriei sunt in toi. Mai multe ansambluri de dans au facut ultimele repetitii pentru concertul organizat de PD, iar PMAN a fost inchisa - VIDEO

La orele amiezii, o portiune din bulevardul Stefan cel Mare si Sfant a fostinchisa. Totul pentru ca artistii invitati la concertul organizat pe 9 mai de PD sa poata face repetitii. Pentru ca traficul a fost ingreunat din cauza ambuteiajelor, soferii au stat pe loc minute in sir.

“E foarte greu ambuteiajul. Repetitiile ar fi ok sa se petreaca noaptea cand nu este asa mare ambuteiaj aici.”

“Dupa noua seara, trebuie sa faca repetitii, atunci cand se epuizeaza traficul.

“Credca ar trebui sa faca aparte scena asta, sa faca asa ca sa nu inchida drumul sau sa faca un drum adiacent.”

Organizatorii, pe de alta parte, spun ca nu au putut schimba locul unde sa se desfasoare repetitia generala.

Elena BASAEV, REGIZOR CONCERT: “Orice spectacol care se intampla in piata, trebuie repetata exact in locul unde se va intampla evenimentul. Evenimentul are loc in piata, spectacolul unde este implicat peste 1000 de oameeni in piata.”

Repetitiile dansatorilor au avut loc chiar in fata scenei instalata astazi de socialisti. Maine acestia vor organiza un concert, la care vor participa mai multi interpreti rusi, inclusiv Oleg Gazmanov si Denis Maidanov. Cei doi vor veni la Chisinau la invitatia lui Igor Dodon si vor canta gratuit, ne-a declarat anterior purtatorul de cuvant al presedintelui.

Pe data de 9 mai, va rasuna din nou muzica in Piata Marii Adunarii Nationale. De aceasta data, PD va aduce in scena vedete precum Delia, Irina Rimes sau formatia Blue. Purtatorul de cuvant al democratilor nu ne-a putut spune cati bani se vor cheltui pentru eveniment.