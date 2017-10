Pregatirile pentru Ziua Vinului au paralizat capitala. Pe strazile din centrul orasului s-au format ambuteiaje, iar la aeroport sarbatoarea a inceput in avans. Pasagerii, care au aterizat au primit cate o sticla de vin - VIDEO

“Am venit in orasul vostru, insotita de prietene, pentru a sarbatori Ziua Vinului. Am lasat iubitii barbati acasa si am ales sa marcam frumoasa sarbatoare a vinului.“

Astazi pe aeroport, Bachus a fost sarbatorit in avans. Toti cei care au aterizat au primit cate o sticla cu vin rosu.

“-Ziua Vinului sarbatorim in weekend. - Valeu, serios?”

“Am venit acasa, sarbatorile trebuie sa le intalnim. Fara vin, ce fel de sarbatoare?”

“Eii, cred ca o sa ne ajunga. Mult nu se poate.”

Cei mai entuziasmati au fost strainii, care au incercat pe loc vinul. Nu de alta, dar sa se obisnuiasca de pe acum cu aromele noastre.

“E un bun inceput. Bine am venit in Moldova. Sa ne imbatam!”

“-E festivalul Vinului la voi. Doar pentru asta ati venit? -Doar pentru asta. Sa vizitam tara cu scopul de a servi bautura nationala.”

5 mii de sticle cu vin produs din Rara Neagra vor fi impartite si maine.

Petru JARDAN, DIRECTOR AVIA INVEST: “Un paharut de vin rosu, la fiecare masa, sau cel putin seara, la sigur o sa faca bine.”

Entuziasmul oamenilor de pe aeroport palea in fata nervilor soferilor, care au stat in ambuteiaje. Cum, Piata Marii Adunari Nationale a fost inchisa, pe strazile adiacente s-a circulat bara la bara. Si e abia inceputul.

“- Tare greu. - Cat timp v-a luat? - Ehh, o ora si inca mai avem de mers.”

“Evident lumea se pregateste pentru eventuala sarbatoare.”

Pentru o atmosfera cat mai folclorica, producatorii au montat casute care iau forma unor butoaie si au amenajat curti unde vizitatorii pot servi vin asezati pe baloti de paie.

“Tot asta e stuf natural de pa iazuri, cum faceau inainte. - E rezistent la ploaie? - Da.”

Altii au preferat stilul modern si minimalist.

“Daca tot vrem in Europa, am decis sa facem un stand foarte rezervat ca stil.”

Asa ca muncitorii nu si-au vazut capul de treburi.

"La case pe pamant trebuie porumb si altele. Cei de la oras, poftim, inchinati cum doriti.”

Bulevardul Stefan cel Mare, in perimetrul Pietei Marii Adunari Nationale va fi inchis pana duminica la ora 23.