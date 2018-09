Premiera pentru Moldova. A fost lansat un Ghid al Vinurilor moldovenesti. Cum arata acesta si ce poti gasi in el. Va fi tradus si in limba engleza

Initial si-a propus sa adune in ghid 30 de denumiri, a realizat insa ca avem atat de multe vinuri bune, incat cel putin 50 ar merita sa se regaseasca in culegere. Andrei Cibotaru, autorul ghidului, spune ca ideea unui indrumator pentru consumatorii de vin i-a venit tot la un pahar cu licoarea lui Bahus.

Andrei CIBOTARU, AUTOR GHID: ”Toate ideile bune vin la un pahar de vin. Am facut o selectie asa ca fiecare cumparator sa-si poata gasi un vin pentru buzunarul sau, pe gusturile sale.”

Ghid de vinuri moldovenesti este o premiera pentru tara noastra. Acesta imparte bauturile pe trei categorii de pret, cea mai ieftina fiind de 65 de lei, iar cea mai scumpa de 100 de lei.

Andrei CIBOTARU, AUTOR GHID: ”Fiecare vin este prezentat pe o pagina de revista, este descrierea scurta a vinului, este un citat de la cineva care a degustat acest vin si o scurta prezentare a cramei.”

Selectia este facuta in asa mod incat fiecare sa poata alege un vin bun in functie de preferinte, dar si de buzunar. Acesta vine la pachet cu o lista a evenimentelor legate de vin din 2019, dar si sfaturi ce tin de temperatura potrivita de gustare a unui vin sau bucatele cu care acesta se combina. Culegerea, care face o legatura intre consumator si producator urmeaza a fi tradusa si in limba engleza.

Gheorghe ARPENTIN, DIRECTORUL OFICIULUI NATIONAL AL VIEI SI VINULUI: ”Un asa stil de ghid noi avem in premiera pentru Moldova. Stilul ghidului cu 50 de vinuri e bine, asta nu inseamna ca nu mai avem alte vinuri care merita sa fie mentionate. E un mijloc de a face critici si noi avem nevoie de critici intr-o economie competitiva.”

Locurile in care se fabrica cele 50 de tipuri de vinuri ar putea alcatui si un traseu turistic pentru cei care ne viziteaza tara sau pentru potentiali exportatori de vin.

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI: ”Se lucreaza si la bugetul aditional pentru anul viitor care ar acoperi careva cheltuieli pentru costul cailor de acces la astfel de puncte strategice. E simplu sa ii dai asa un ghid unui agent economic din orice tara si poate sa vina cu o pregatire minima pentru a incepe negocierile aici.”

Ghidul “Fine wine guide – cele mai bune 50 de vinuri moldovenesti” va fi lansat oficial, simultan, pe 6 si 7 octombrie in PMAN in cadrul Zilei Nationale a Vinului, dar si in Romania. Autorul spune ca acesta va deveni o publicatie anuala.