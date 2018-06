Premierul Pavel Filip cere ca Ministerul Justitiei sa analizeze prevederile legale in baza carora au fost declarate nule alegerile de la Chisinau: "Eu nu cred ca trebuie sa exista acea zi a tacerii"

Pavel FILIP, PREMIER: "Am urmarit evolutia decizelor instantelor de judecata care au provocat mai multe actiuni si semne de intrebare. Am vazut de asemenea declaratiile partenerilor nostri externi si reactiile care au urmat, iata de ce vreau sa solicit Ministerului de Justitie, doamna ministru sa faceti o analiza a cadrului legislativ si prevederilor in baza carora au fost luate aceste decizii de invalidare a alegerilor.

La fel, este foarte important sa faceti o analiza a deciziilor care au fost luate, inainte, la solicitarea PSRM-ului pentru ca din cate am vazut, la baza deciziilor instantei au stat aceste elemente care au fost mai inainte supuse judecatotii.

Vreau sa intelegem cat mai bine ce din legislatia electorala este ok, ce nu este bine, ce a dus la calificarea actiunilor de agitatie electorala si sa vedem in general ce prevederi trebuie sau nu trebuie sa existe in legi. Spre exemplu, in SUA, am avut mai multe discutii si ei s-au aratat mirati, la ei nu exista aceasta zi a tacerii.

Stiu ca in UE exista aceasta zi. Din punctul meu de vedere, nu sunt sigur, dar fiecare oricum incearca sa-si faca agitatie intr-un mod sau altul si sambata si in ziua alegerilor. Eu as exclude in general acest lucru, dar este doar o parere persoanala si nu insist pe ea, trebuie legiitorii sa-si spuna cuvantul aici. Comentariul meu nu este nicio acuzatie. Vreau doar sa vedem unde si cum putem sa intervenim .Cadrul legal trebuie sa fie in asa mod incat sa nu lasam loc de marja de interpretare judecatorilor. Ultimele zile am avut discutii cu mai multi juristi. Vorba cea care este una veche "doi juristi si trei pareri", este actuala si acum.

Unii au zis ca a fost abuziv intepretata legea, altii au zis ca incalcarile nu conteaza, sunt mari sau mici, ele trebuie aplicate. Am avut o discutie si cu presedintele Parlamentului Candu, a promis ca va crea un grup de lucru pe platforma Parlamentului. Acolo vor veni cu solutii pentru imbunatatirea legislatiei.

O sa rog doamna ministru si Ministerul Justitiei sa transmiteti Guvernului o analiza si eventuale propuneri pentru acest grup de lucru. Pana marti sa avem aceasta analiza. Este un lucru care a fost sugerat si de partenerii externi. Sa nu permitem cel putin in viitor sa existe derapaje de la sistemul electoral."

Pe 25 iunie, Curtea Suprema de Justitie a mentinut decizia Curtii de Apel de a declara invalide alegerile locale de la Chisinau. Decizia este irevocabila.

Pe 19 iunie, Judecatoria Chisinau a declarat nule alegerile locale de la Chisinau si a invalidat mandatul primarului ales, Andrei Nastase. Princinpalul motiv din care alegerile au fost declarate nevalide este ca Andrei Nastase a facut agitatie electorala chiar in ziua alegerilor, pe 3 iunie.

Mai exact, Nastase a facut un live pe facebook in care a indemnat oamenii sa iasa la vot. Judecatoarea scrie ca transmisiunea a fost urmarita de peste 250 de mii de utilizatori, iar asta este in masura sa influenteze rezultatul alegerilor.