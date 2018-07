Pavel Filip, despre invalidarea alegerilor de la Chisinau: "Mi s-a spus ca mai am 2 zile pentru a corecta lucrurile. Ce trebuie sa fac eu acum in calitate de prim-ministru? Eu nu pot sa vorbesc cu un judecator, chiar daca il respect sau nu"

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Pentru mine toate vorbele au mai putina importanta. Noi putem sa facem declaratii de care vreti fiecare si eu pot sa va conving ca absolut altcineva a fost cointeresat de aceasta finalitate a alegerilor locale.

Haideti sa vedem cine a avut de castigat si cine a avut de pierdut. Sistemul judecatoresc a avut de castigat, pentru ca urmeaza mici schimbari care vin sa elimine un gol care a existat in tot acest cadru legal.

Eu cred ca au de castigat PAS si PDA, vedem aceasta victimizare si masurarile ne arata o crestere oarecare si cel mai mult castiga PSRM care sta intr-o parte si arata cu degetul ce se intampla pe patrea democtratica.

Cel mai mult are de pierdut guvernul, pentru ca am finalizat-o cu o suspendare a asistentei macrofinanciara, pentru ca am indeplinit toate conditiile, in afara de cea politica si nu vad care ar fi beneficiile PD, cine imi poate arata aceste beneficii, eu o sa fiu foarte bucuros sa le ascult, dar eu cred ca noi exercitii intelectuale putem face foarte multe.

Pe mine ma mira faptul ca oficialii europeni care reprezinta UE in RM, dupa decizia primei instante, m-au bombardat sa intervin si sa schimb aceasta decizie.

Un prim-ministru nu poate interveni intr-o instanta de judecata. Eu nu pot sa vorbesc cu un judecator chiar daca il respect sau nu. Mi s-a spus ca mai am 2 zile pentru a corecta lucrurile, eu am zis ca sunt gata. Am luat tocul si foaia si sunt gata sa-mi notez, spuneti-mi ce trebuie sa fac eu acum in calitate de prim-ministru ca eu sa schimb acest lucru."

Pe 29 iunie Comisia Electorala a luat act de decizia instantei de judecata, care a delcarat nule alegerile din 3 iunie din Chisinau, anuntand ca alegerile generale vor fi organizate 2019. Principalul motiv fiind un live facut pe facebook de candidatul Andrei Nastase in ziua scrutinului.