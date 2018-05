Premierul Pavel Filip a promis, ANRE a aprobat, dar Moldovagaz spune ca noile tarife nu pot fi aplicate retroactiv de la 1 ianuarie 2018 - mold-street.com

Cel putin asa au declarat si declara public sefii de la ANRE. "Facturile achitate de populatie si agenti economici in primele doua luni ale anului vor fi recalculate", a precizat pe 16 marite 2018, la fianlul sedintei publice de aprobare a noilor preturi, directorul general al ANRE, Tudor Copaci.

"Astfel consumatorii vor achita in acest an in total cu 1,5 miliarde de lei mai putin pentru gaze decat anul 2017", se lauda atunci Copaci.

Promisiunile premierului Filip

Si premierul Pavel Filip a promis inca pe 31 ianuarie 2018, in cadrul sedintei de Guvern ca decizia ANRE va fi retroacitva, iar furnizorul de gaze va gasi o solutie de returnare a platilor facute deja la tariful vechi, mai mare.

"Procedurile prevad ca pretul se stabileste la inceputul anului, valabil pe tot anul. Respectiv de la 1 ianuarie. Am rugat colegii de la Moldovagaz, pentru ca procedurile oricum mai dureaza, sa ia in calcul acest lucru si sa gaseasca o modalitate. Fie se restituie banii pentru facturile primite, platite de la inceputul anului, fie ca oamenii vor primir o reducere care va lua in calcul aceasta supra plata acumulata de la inceputul anului", a afirmat atunci prim-ministrul Pavel Filip.

In joc sunt sute de milioane de lei

In realitate recalcularea facturilor achitate s-a efectuat doar in cazul consumatorilor casnici, nu si in cazul a zeci si sute de agenti economicii: de la asociatii de locatari care dispun de centrale autonome la bloc, la Termoelectrica, cel mai mare consumator de metan din tara.

