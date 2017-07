Premierul Romaniei a ajuns la Chisinau, unde a inmanat cheile de la 96 de microbuze scolare donate de guvernul roman inca in luna mai - VIDEO

Speranta STATE, REPORTER PRO TV ”Cele 96 microbuze au ajuns la Chisinau inca in luna mai, insa 2 luni s-au prafuit in garajul Guvernului, astazi au fost scoase si aranjate ca la parada in PMAN.”

Traficul a fost suspendat pe bulevardul Stefan cel Mare pentru ca cei doi premieri sa poata inmana cheile de la microbuze. Nu pentru toti insa.

”Ne-au spus ca ne vor da mai tarziu.”

Un microbuz va ajunge in stanga Nistrului, spera autoritatile.

Eugenia HALUS, DIRECTOR LICEUL EVRIKA, RABNITA ”Speram ca nu vor fi probleme.”

Guvernul Romaniei ne-a mai donat si in 2014 100 de microbuze. Beneficiarii de azi afirma ca noile masini le vor fi de folos mai ales ca de cand a inceput optimizarea scolilor, in 2007, peste 200 de institutii au fost inchise, iar elevii sunt nevoiti sa faca drum mai lung pana la lectii.

”Ne bucuram”

Din cauza protestelor de la resedinta de stat, premierul roman si omologul sau de la Chisinau au discutat la Guvern. Desi l-a numit chiar ”prieten” pe Pavel Filip, Mihai Tudose i-a incurcat numele. Cei doi oficiali au vorbit si despre schimbarea sistemului electoral, pe care seful guvernului de la Bucuresti nu o considera iesita din comun.

Mihai TUDOSE, PRIM-MINISTRU ROMANIA ”Este schimbarea unui sistem democratic cu altul decmocratic.”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU ”Lupta politica de la Chisinau a fost exportata la Bruxelles.”

Cat despre problema moldovenilor cu cetatenie romana care nu-si pot perfecta actele pentru ca si-au redobandit-o atunci cand erau minori, aceasta va fi discutata saptamana viitoare de catre ministrii de interne din ambele tari. Cei doi premieri au convenit sa aiba o sedinta comuna de guverne in toamna la Chisinau. Mihai Tudose s-a intalnit astazi si cu Andrian Candu si a si plecat deja la Bucuresti.