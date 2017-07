Piata Marii Adunari Nationale s-a umplut de microbuze galbene - Romania le doneaza pentru scolile din Moldova. Daca ajungi prin centru, mai bine evita aceasta zona, deoarece e inchisa circulatia - GALERIE FOTO

Proaspatul premier al Romaniei Mihai Tudose va ateriza la Chisinau la ora 10, iar de acolo va merge la Guvern unde va avea o intrevedere bilaterala cu premierul Pavel Filip. Circulatia pe mai multe strazi, pe unde se va deplasa delegatia va fi sistata.

La ora 12 in Piata Marii Adunari Mihai Tudose va participa la ceremonia oficiala de inmanare a 96 autobuze scolare din partea guvernului Romaniei si respectiv bulevardul Stefan cel Mare in perimetrul strazilor Puskin si Bodoni va fi inchis pentru circulatie.

In jurul orei 15, premierul Romaniei va avea o alta intalnire, de aceasta data cu presedintele Parlamentului Andrian Candu. Este de mentionat ca in program sau nu este indicata vreo intrevedere cu presedintele Igor Dodon. Aceasta este prima vizita a lui Mihai Tudose in Republica Moldova, in calitate de premier al Romaniei.