Premierul se lauda cu cresterea PIB in timp ce cetatenii sufocati de impozite taxe si tarife fug din tara - Report.md

Vizita de evaluare a misiunii FMI in Republica Moldova s-a incheiat ieri, urmand ca in luna aprilie Fondul sa decida daca va acorda sau nu Republicii Moldova urmatoarea transa din creditul de 180 milioane de dolari.



”S-a inregistrat o restabilire a cresterii economice. Prognozam o crestere economica mai mare decat s-a anticipat - de 4,5% a PIB in 2017”, a mentionat seful echipei de experti ai FMI, Ben Kelmanson. ”Continuarea cu fermitate a eforturilor de reabilitare a sistemului financiar-bancar, inclusiv perfectionarea guvernarii si imbunatatirea situatiei financiare a bancilor comerciale si fortificarea cadrului de reglementare si supraveghere este vitala pentru sustinerea cresterii economice si crearii de noi locuri de munca”, a mentionat Kelmanson.

FMI mai atentioneaza ca Banca Nationala trebuie sa fie gata sa inaspreasca politica monetara, in cazul in care inflatia va creste mai rapid decat se prognozeaza. in plus, masurile de reforma bugetar-fiscala structurala trebuie sa contribuie la consolidarea cadrului bugetar-fiscal.

Premierul Pavel Filip a spus ca actuala vizita a misiunii FMI a fost ”pozitiva, chiar daca sunt necesare anumite perfectionari”… „Suntem determinati sa punem in aplicare masurile convenite pentru ca ele sunt in beneficiul nostru”.

El a aratat ca cele mai multe discutii sau vizat sectoarele: energetic, bancar si bugetar.





