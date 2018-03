Premierul spune ca regreta faptul ca Ministrul Justitiei, Alexandru Tanase si-a dat demisia. Filip, insa, nu a precizat daca a semnat cererea acestuia. Ce spun ministrii despre demisia colegului lor - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Personal regret foarte mult acest lucru, pentru ca este un profesionist in domeniu.”

Premierul Pavel Filip a deschis cu acest subiect sedinta de astazi a guvernului de la care Alexandru Tanase a lipsit. Premierul sustine ca demisia Ministrului Justitiei este o modalitate de a raspunde la incercarile de denigrare a imaginii sale si a Guvernului. Filip nu a spus clar daca a semnat cererea de demisie a lui Tanase, dar a tinut sa precizeze ca acesta are suportul politic al Partidului Democrat, iar maine la sedinta saptamanala a formatiunii se va discuta despre asta.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “In aceasta perioada scurta am reusit sa facem foarte multe, s-a elaborat si o mica reforma.”

In locul lui Alexandru Tanase astazi, la sedinta cabinetului de ministri, a venit Anatolie Munteanu, secretarul General de Stat. Intrebat unde este ministrul demisionar, acesta a declarat...

Anatolie MUNTEANU, SECRETAR GENERAL DE STAT: “E la minister. De ce nu a venit dumnealui? Nu stiu, intrebati-l pe dansul.”

Ministrii s-au ferit sa comenteze demisia lui Tanase, dar si convorbirea telefonica dintre acesta si Veaceslav Platon, discutie a carei autenticitate inca nu a fost confirmata.

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI: “Nu pot sa comentez. Dumnealui stie probabil ce decizie a luat. Am ascultat-o asa partial. Credeti ca este necesara o ancheta? Nu stiu.”

Liviu VOLCONOVICI, MINISTRUL AGRICULTURII, DEZVOLTARI REGIONALE S MEDIULUI: “Nu pot sa comentez acum.”

Octavian ARMASU, MINISTRUL FINANTELOR: “Nu comentez.”

Alexandru JIZDAN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: “Nu comentez."

Liderul PPDA, Andrei Nastase a declarat astazi ca demisia lui Alexandru Tanase nu este suficienta si ca ar trebui sa fie pornita o urmarire penala.

Andrei NASTASE, LIDER PPDA: “Este important ca tot ce este ilegal sa iasa la iveala. Urmarit penal, condamnat ”

Reprezentantii PSRM, PD si PL nu ne-au raspuns la telefon pentru a comenta acest subiect, iar cei de la PAS au spus ca nu se expun. Ieri, Alexandru Tanase si-a anuntat demisia din functia de ministru al justitiei intr-o postare pe facebook, dupa ce un post de televiziune a difuzat o interceptare telefonica in care acesta ar vorbi despre furtul miliardului cu Veaceslav Platon, condamnat in dosarul BEM.

El si-a motivat decizia prin faptul ca nu vrea sa devina o tinta electorala si ca isi incheie cariera publica. Alexandru Tanase a aparut in atentia publica in 2007, el fiind unul dintre primii fondatori ai Partidului Liberal Democrat. Ulterior a detinut functia de consilier municipal si deputat. Din 2009 pana in 2011 a fost ministru al Justitiei, pentru ca dupa asta, pana in 2017 sa fie presedinte al Curtii Constitutionale. A ajuns din nou in fotoliul de la Justitie in ianuarie 2018, dupa remanierile guvernamentale anuntate de Vlad Plahotniuc. Nu am reusit sa dam de avocatii lui Platon. Acestia nu ne-au raspuns la telefon.