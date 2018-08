Preotul Ghenadie Valuta nu-si va cere scuze publice pentru ca a stropit cu agheasma o lesbiana, chiar daca a fost obligat de instanta e judecata - VIDEO

Ghenadie VALUTA, PRESEDINTE ASOCIATIA “PRO ORTODOXIA”: “Mentionez ca eu nu am stropit si inci nu am avut de gand. Ce este interesat este ca doamna Frolov, ca isi face reclama de victima si atrage investitii, scrie in plangere ca ea s-a simtit pe spate cumva umezita. Niste chestii banale, aiureli.”

Angelica FROLOV, REPREZENTANT “GENDERDOC-M”: “Ritualul pe care l-a savarsit Valuta si comentariile pe care le-a feacut erau umilitoare pentru ca se vorbea despre izgonirea diavolului din mine. A fost un gest de umilire, foarte neplacut pentru mine si eu l-am actionat in judecata.”

Incidentul a avut loc patru ani in urma, la o emisiune TV. Preotul Ghenatie Valuta, invitatul talk-showului ar fi stropit-o cu agheasma pe Angelica Frolov, o reprezentanta a minoritatilor sexuale, si care, de altfel este lesbiana. Aceasta l-a atacat in instanta pe preot, iar de curand, Judecatoria din Anenii Noi a stabilit ca Ghenadie Valuta trebuie sa achite un prejudiciu moral de 5 mii de lei si sa isi ceara scuze publice.

Ghenadie VALUTA, PRESEDINTE ASOCIATIA “PRO ORTODOXIA”: “Invatatura evanghelica ne invata sa ne luptam cu pacatul nu sa ne cerem scuze de la pacat si propagatorii pacatului. Scuze ei sa nu astepte, iar bani sa aiba cand eu le voi da.”

Valuta spune ca mai degraba ar sta in inchisoare sau ar lucra in folosul comunitatii decat sa isi ceara iertare.

Angelica FROLOV, REPREZENTANT “GENDERDOC-M”: “Eu ii cer sa imi aduca scuze nu pentru ca el considera ca homosexualitatea e un pacat, e dreptul lui sa considera asa, ci pentru ca a infaptuit un ritual religios impotriva mea. M-a ulmilit impotriva vointei mele.”

Ghenadie Valuta, preot la biserica din orasul Anenii Noi din anul 2009, sustine ca nu va ataca decizia la Curtea de Apel, pentru ca situatia materiala nu ii permite. Asta pe cand Angelica Frolov asteapta ca organele de drept sa isi faca treaba.