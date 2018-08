Preotul Maxim Melinti s-a pocait public pentru a doua oara. Acesta si-a cerut iertare de la Mitropolitul Vladimir si a declarat ca va intoarce diploma de apreciere primita de la comunitatea LGBT - VIDEO

Maxim MELINTI, PREOT: “Rog inalt Preasfintia Voastra sa-mi restabiliti dreptul de a sluji in continuare si a desfasura activitati de ordin liturgic, social si misionar. Promit ca in viitor voi fi atent la replici si actiunile pe care le fac.”

Cu regrete profunde si evlavie, parohul bisericii din Ghidighici a aparut in fata presei. Dupa cinci saptamani de cand si-a cerut scuze publice pentru ideile de egalitate promovate, acesta a revenit cu un alt discurs.

Maxim MELINTI, PREOT: ”Astazi aflandu-ma in deplinatatea facultatilor mintale si neconstrans de nimeni recunosc si declar ca am gresit. Nu am inteles de la inceput ca in biserica important nu este sa spui ceva nou ci sa afirmi ceea ce e vechi deja. 00:45-Cantarind am inteles ca m-am aflat mult timp intr-o contradictie, iar azi am decis ca este timpul sa ma opresc.”

Melinti sustine ca nu s-a gandit la consecinte si regreta ca nu a urmat sfaturile Mitropolitului Vladimir.

Maxim MELINTI, PREOT: “Am greşit ramanand optuz si rece la incercarile Inalt Prea Sfintiei Sale de a-mi schimba atitudinea. Imi cer scuze in fata reprezentantilor minoritatilor sexuale, nu am fost destul de tenace si convingator ca fara schimbarea reala nu există mantuire.”

Preotul a declarat ca renunta la diploma de apreciere primita din partea comunitatii LGBT, asa cum ii ceruse de altfel si cei de la Mitropolie.

Maxim MELINTI, PREOT: ”Declar ca voi refuza conlucrarea cu aceasta organizatie in contextul promovarii pacatului."

In conferinta sustinuta anterior acesta afirma, insa, altceva.

Maxim MELINTI, PREOT: ”Eu pot sa intorc diploma aceasta, dar conceptul meu, viziunea mea va fi aceeasi. Voi chema pe toti la Hristos.”

Maxim Melinti si-a adus scuze pentru “prea multa iubire” si la sfarsitul lunii iunie. Atunci Mitropolia Moldovei a declarat ca discursul respectiv nu a fost o pocainta si nu i-a restabilit dreptul de a organiza slujbe in biserica de la Ghidighici.

In urma briefingului de azi, secretarul Mitropoliei, Vadim Cheibas, a precizat ca Judecata bisericeasca urmeaza sa i-a o decizie in urmatoarea perioada. La inceputul verii, Mitropolia Moldovei i-a interzis lui Maxim Melinti sa mai oficieze slujbe dupa ce a fost premiat de comunitatea LGBT, precizand ca va fi restabilit doar daca isi va cere iertare in public.