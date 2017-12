Presa rusa scrie ca o instanta de judecata de la Moscova a emis pe numele lui Vlad Plahotniuc un mandat de arest si ca democratul ar fi fost dat in cautare internationala - VIDEO

Potrivit portalului de stiri rus, Rosbalt, care citeaza o sursa din cadrul comitetului de ancheta de la Moscova, Vlad Plahotniuc este acuzat de omor, cu deosebita cruzime, a mai mult de doua persoane, in cadrul unui grup organizat, pe motive de ura nationala, politica, ideologica si rasiala.

Sursele Rosbalt nu au oferit mai multe detalii din ancheta, dar au precizat ca aceste crime au fost comise in afara teritoriului Federatiei Ruse. Vlad Plahotniuc care se afla acum in Statele Unite nu a facut nici un comentariu la informatiile aparute in presa.

Printr-un comunicat, democratii au anuntat ca au cerut ministerului de Externe de la noi sa condamne oficial aceste actiuni de rafuiala politica din partea Federatiei Ruse si ca va informa institutiile internationale de abuzurile comise de autoritatile rusesti.

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: “Nu cunoastem nimic despre astfel de informatie, doar ceea ce am vazut in presa. Este una din nenumaratele farse si atacuri la adresa presedintelui PD, care parvin si de la Moscova, atacurile respective au ca obiectiv intimidarea presedintelui PD. Tratam asta ca metode de santaj politic aduse la adresa predintelui PD, dar si a intregii guvernari."

Nu am reusit sa confirmam aceste informatii la Comitetul de Ancheta al Federatiei Ruse, pe portalul instantelor de judecata din Moscova insa, apare informatia ca o asemenea cerere a fost inregistrata. In dupa amiaza zilei de astazi, portalul de stiri, interfax.ru a scris ca inca vinerea trecuta, o judecatorie de la Moscova a emis mandat de arest pe numele lui Plahotniuc, iar liderul democratilor a fost dat in cautare internationala.

Acestia o citeaza pe purtatoarea de cuvant a instantei, care a mai mentionat ca decizia a si fost contestata la Curtea de Apel din Moscova. Totusi, numele lui Plahotniuc nu apare in lista persoanelor cautate de Interpol, pe site-ul institutiei. Solicitat de Pro Tv, Fredolin Lecari, care este membru al comitetului executiv al Interpol ne-a spus ca va verifica informatia. In acelasi articol publicat de Rosbalt se aminteste si despre crima, care viza Rusia si in legatura cu care era amintit numele lui Plahotniuc.

Este vorba despre tentativa de asasinat a bancherului rus Gherman Gorbuntov, produs in 2012 in Londra. Anterior, Proca, intr-un interviu pentru Jurnal TV, a afirmat ca Plathotniuc ar fi implicat nu doar in cazul lui Gorbuntov, ci si in alte tentative de omor. Bancherul rus insa crede ca liderul PN, Renato Usatii ar fi fost cel care a comandat asasinatul sau.

Vitalie PROCA: “Comanda e a lui Plahotniuc. Eu il vad un criminal in serie. M-a prins intr-un moment in care am stat mai prost cu banii.”

Renato Usatii, omul care a facut legatura intre Plahotniuc si tentativa de asasinat a lui Gherman Gorbuntov, a declarat aseara intr-un live pe facebook, ca liderul PD ar fi comandat si omorul sau, iar de asta ar trebui sa se ocupe ministrul de Interne Alexandru Jizdan.

Renato USATII, LIDER PN: “Nu mai tarziu de 10 ianuarie, Renato Usatai trebuie sa fie adus in Moldova, viu sau mort. Asta e ceea ce i-a spus el lui Sasa Jizdan.”

Purtatorul de cuvant al democratilor a numit declaratiile lui Usatii populiste si a mentionat ca acesta s-ar pregati astfel pentru campania electorala. Ministerul de Interne a spus ca nu comenteaza declaratiile aberante ale primarului de Balti, mai ales ca nu a prezentat nicio proba in acest sens.