Presa straina - Serviciile Speciale din Turcia au participat la retinerea angajatilor liceului Orizont din Moldova: "Cei sase sunt suspectati ca ar avea legaturi cu Fethullah Gulen"

Potrivit sursei citate, presa pro-guvernamentala din Turcia sustine ca cele sase persoane ar avea legaturi cu Fethullah Gulen, predicatorul musulman autoexilat in SUA si caruia Ankara ii imputa puciul esuat din iulie 2016 din Turcia.

Mass-media pro-guvernamentala turceasca a declarat ca serviciul turc de informatii, MIT, a participat la retinerea a sase cetateni turci in Moldova, persoanele fiind duse intr-o directie necunoscuta.





Desi, Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova a declarat ca a desfasurat o operatiune menita sa previna amenintarile la adresa securitatii nationale in mai multe localitati, mass-media turceasca a afirmat ca a fost propriul serviciu de informatii, MIT, care a efectuat retinerile, scrie presa straina.

"MIT, care a avut mai devreme o lovitură majoră în filiala balcanică a FETO [Kosovo] ... iar acum desfăşoară o operaţiune în Moldova", a informat o mass-media din Turcia.

Anterior, Guvernul Turciei a declarat ca va urmari si va aduce acasa persoanele pe care le considera apropiati cu Fethullah Gulen.

Balkaninsight.com. mai scrie ca Turcia a pus, de asemenea, tarile din Balcani sub presiune puternica pentru a inchide toate institutiile educationale sau caritabile legate de Gulen.

La 31 martie, Turgay Sen, fostul director general al liceului Orizont, a fost reţinut fara explicatii de catre SIS.

Atunci, Sen a fost acuzat de finantarea terorismului si i-a fost interzis sa paraseasca teritoriul tarii, pana pe 10 aprilie. El a fost eliberat dupa ce a completat o cerere de azil politic in Republica Moldova pentru a evita extradarea sau predarea in Turcia.

Cu mai putin de doua saptamani inainte de arestarea lui Sen, presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca s-a intalnit cu omologul sau turc Recep Erdogan, la Istanbul. Cei doi au vorbit despre reparatia cladirii Presedintiei de la Chisinau.

Erdogan a fost asteptat in Republica Moldova la 27 august, de Ziua Independentei, pentru a inaugura cladirea Presedintiei, dar ceremonia a fost amanata pana in octombrie.

Dodon a declarat, ieri, ca urmeaza ca omologul sau turc sa vina la Chisinau in octombrie, iar atunci va fi inaugurata cladirea.

Turkey's government has vowed to track down and bring home people it sees as linked to Gulen. The Ankara government blames the exiled cleric for a failed coup in Turkey in 2016.

Turkey has also put countries in the Balkans under strong pressure to close down any educational or charitable institutions linked to Gulen.

On March 31, Turgay Sen, a Turkish national and director of the Horizont high-school private chain was detained without explanation by the SIS.

Sen was accused of financing terrorism and banned from leaving the country for 10 days, until April 10. He was released after he filled in a request for political asylum in Moldova to avoid extradition or rendition to Turkey.