Presedintele are propriul candidat la functia de ministru al Apararii. Este vorba despre Victor Gaiciuc. Dodon: " Nu va place, treaba voastra!"

Igor DODON, PRESEDINTE: " Inaintarea unei persoane neprofesoniste, asupra careira planeaza suspiciuni in ceea ce tine de salarizarea din surse externe, nu poate fi acceptata. Este un pas de lichidare a ministerului. Va bateti joc de ofiteri! Nu am experienta, dar sunt oameni cu experienta. Am semnat ca refuz candidatura si am semnat o scrisoare, prin care recomand un profesionist. Am propus candidatura lui Victor Gaiciuc, este profesionist."





Victor Gaiciuc a indeplinit functia de ministru al Apararii al Republicii Moldova in perioada 19 aprilie 2001 - 15 octombrie 2004, in guvernul Tarlev.

A fost demis din aceasta functie la 15 octombrie 2004, prin decret prezidential, dupa ce Consiliul Suprem de Securitate (CSS) a venit cu un demers pentru demiterea sa, fiind criticata activitatea ministerului Apararii, care a tolerat lipsa unei evidente reale a patrimoniului militar al Armatei Nationale si cazurile de incalcare a drepturilor militarilor in termen. Aceasta revocare a avut loc ca urmare a unui scandal legat de sustragerea ilegala din depozitele Armatei Nationale a unui lot de arme: 200 de grenade F-1, 31 de aruncatoare de grenade si 90 mii de munitii.





Ieri, Vlad Plahotniuc a anuntat ca Eugen Sturza, vicepresedinte PPEM, este candidatul guvernarii la functia de ministru al Apararii. Dodon a spus imediat ca nu-l accepta.