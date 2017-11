Presedintele din Zimbabwe, a acceptat sa demisioneze scriu jurnalistii de la CNN - VIDEO

Robert Mugabe ar fi negociat dur si a obtinut imunitate totala pentru el si sotia lui in schimbul demisiei. De asemenea isi va pastra proprietatile private.Pentru ca demisia sa fie efectiva, scrisoarea de renuntare a lui Mugabe trebuie trimisa presedintelui parlamentului.

Ieri Mugabe a socat tara sa, cand, in discursul televizat, a refuzat sa spuna daca pleaca. Partidul sau i-a dat lui Mugabe -aflat in arest la domiciliu de cand armata a preluat puterea - 24 de ore sa isi dea demisia sau sa fie pus sub acuzare. Presedintele Robert Mugabe conduce Zimbabwe de 37 de ani.