Presedintele Dodon, cu o vanataie pe nas, intr-un video postat pe facebook. Primele imagini cu seful statului, dupa accidentul in care a fost implicat - VIDEO

In postarea sa pe pagina de facebook, seful statului le multumeste tuturor pentru urarile de bine si intelegere. Acesta spune ca a convocat o sedinta operativa privind situatia din tara si privind agenda evenimentelor internationale preconizate pentru perioada imediat urmatoare.

"Cred că ar trebui cu toţii să tragem concluziile de rigoare din situaţia creată şi mereu să ţinem cont de faptul că atitudinea etică, umană trebuie să predomine asupra tentaţiei de a manifesta pasiuni şi preferinţe politice, oricare sunt ele", scrie Igor Dodon.







Igor Dodon a ajuns ieri la spital dupa ce masina prezidentiala in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier pe soseaua Chisinau-Calarasi. In Mercedesul izbit de o camioneta se mai afla mama acestuia, dar si unul dintre fii sai. Nu se stie incotro se indrepta coloana prezidentiala in momentul in care a avut loc impactul. Pe pagina sa de Facebook Igor Dodon a scris ca atat el, cat si membri familiei sale se simt bine.