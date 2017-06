Presedintele Dodon, despre vacanta familiei sale in Turcia: "Consulul RM in Antalya ne-a oferit posibilitatea si ne-a dat si o oferta"

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Nimic din ceea ce au scris surse media nici la capitolul pret, nici hotel nu corespund realitatii. Eu regret ca unele surse media recurg la astfel de manipulari, pentru ca noi nu ne-am adresat la nicio companie turistica, este vorba despre consulul RM in Antalaya, care ne-a oferit posibilitatea si ne-a dat si o oferta in acest sens.

Costul este mult mai putin decat se vehiculeaza. Mai multe detalii cand, cum si unde - nu voi oferi. Familia este in Antalya, sotia si copiii. Anual in Antalya se odihnesc 150 de mii de moldoveni.

Eu imi imaginez ce comentarii ar fi fost daca pleca familia in alte destinatii. Cred ca e normal. Eu personal in ultimii 10 ani am fost in Antalya si nu vad nicio problema."

Ieri, Ziarul de Garda a publicat cateva hoteluri de lux unde s-ar odihnai prima doamna si feciorii presedintelui. Igor Dodon neaga informatiile, insa refuza sa spuna cat l-a costat vacanta familiei in Turcia.