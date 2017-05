Presedintele Dodon - prima persoana care si-a pus semnatura pe listele socialitilor pentru organizarea referendumului de demitere a primarului Dorin Chirtoaca

Igor DODON, PRESEDINTE: "Sunt ferm convins ca in acest an primarul Dorin Chirtoaca va pleca din functie.Sunt sigur ca in acest an locuitorii capitalei vor scapa de un primar incompetent. In acest an vom scapa de aceasta pacoste."

Astazi, judecatoria Buiucani le-a dat unda verde socialistilor pentru a colecta semnaturi pentru organizarea referendumului privind demisia lui Chirtoaca.

"De azi incepe colectarea semnaturilor pentru desfasurarea referendumului de demitere al lui Chirtooaca. Avem 60 de zile din ziua de astazi, pentru a colecta aproape 63 de mii semnaturi. Noi credem ca o sa colectam acest numar, orasul degradeaza, oamenii isi vor putea alege un primar pe masura asteptarilor lor. 463 de persoane vor fi antrenate. Astazi la ora 13:00 va semna domnul presedintele din informatia pe care o am.", a declarat Ion Ceban, la iesirea din judecatoria Buiucani.

Potrivit Codului Electoral, socialistii ar trebui sa adune cel putin 64 de mii 500 de semnaturi, adica de la cel putin 10 la suta din numarul total de cetateni cu drept de vot din Chisinau. Dupa ce semnaturile vor fi colectate, Comisia Electorala Centrala va stabili data desfasurarii referendumului, la propunerea CMC. Primarul poate fi demis doar daca pentru asta voteaza cel putin acelasi numar de persoane care l-au ales in functie, adica 163 de mii 570 de alegatori. PSRM a mai incercat sa-l dea jos pe primar acum jumatate de an, insa atunci tentativa s-a soldat cu esec.