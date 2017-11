Presedintele Igor Dodon: "Faptul ca are loc referendumul deja e o reusita a noastra. Categoric nu poate fi vorba de o razbunare. In 2011, eu l-am felicitat, asteptarile erau mari"

Igor DODON, PRESEDINTE RM: " Cred ca este important ca am oferit posibilitatea oamenilor sa voteze pentru o schimbare a situatiei din Chisinau. Am semnat si eu pentru asta. Faptul ca are loc referendumul deja e o reusita a noastra, in premiera in 26 de ani de independenta, oamenii pot sa decida daca vor sa demita un primar. Vrem sa fie ordine , sa fie curat, ca copiii nostri sa aiba terenuri de joaca, sa nu fie constructii prin parcuri, noi suntem diferiti, dar pe noi ne uneste dragostea fata de acest oras. Daca nu trece referendumul, sa vedem ce se intampla, daca nu, alegerile vor in 2019. Avem sansa sa schimbam. Imi amintesc anul 2011, cand am fost si eu in cursa, eu l-am felicitat, asteptarile erau mult mai mari, dar avem ce avem. Categoric nu poate fi vorba de razbunare,este o sansa pentru chisinauieni. Copiii, cel micut doarme, cel mare a facut 15 ani, a plecat sa sarbatoreasca ziua de nastere cu prietenii si cu cel mijlociu."

La alegerile locale din 2011, Igor Dodon s-a confruntat in turul doi de scrutin cu Dorin Chirtoaca. Dodon, candidat al Partidului Comunistilor atunci, a fost invins de liberal.