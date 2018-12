Presedintele Igor Dodon a dat mana cu Vladimir Putin la Sankt-Petersburg si a tras cu tunul - VIDEO

Cu zambetul pana la urechi, seful statului a vizitat locuri istorice din Sankt Petersburg si a tras din tun.AMBIANTAFiecare pas al presedintelui a fost filmat si fotografiat.

Seful statului s-a intalnit cu guvernatorul capitalei de nord a Rusiei, care ar fi acceptat invitatia de a veni intr-o vizita oficiala la Chisinau in martie 2019. La Sankt Petersburg, Dodon a afisat si mimici serioase, mai ales atunci cand a dat mana, a cata oara, cu liderul de la Kremlin.

Igor DODON, PRESEDINTELE RM: “Sunt bucuros din nou sa ma intalnesc cu voi, de aceasta data, in calitate de presedinte al tarii care a obtinut statutul de stat observator al Consiliului Suprem al Uniunii Economice Euroasiatice.”

Aceasta a participat si la reuniunea informala a sefilor de state CSI, in care s-a vorbit despre cum acestia ar putea colabora pe viitor.

Igor DODON, PRESEDINTELE RM: “In mod special am accentuat oportunitatea conjugarii eforturilor in vederea consolidarii statutului limbii ruse ca mijloc de comunicare intre cetatenii statelor noastre.”posteaza presedintele pe pagina lui de facebook.

Dodon a anuntat in 2017 despre faptul ca Moldova a obtinut statut de tara observator in cadrul Uniunii Euroasiatice. Atunci, Pavel Filip spunea ca semnarea unui astfel de acord nu are valoare juridica, intrucat acesta vine in contradictie cu prevederile Acordului de Asociere pe care tara noastra l-a semnat cu Uniunea Europeana.

Mai mult, potrivit lui Filip statutul de observator poate fi solicitat doar de guvern, nu si de presedintie. Dodon raspundea insa ca acest statut aduce conditii avantajoase pentru exportatori si migranti, dar si preturi mai mici la gazele rusesti. Uniunea Economica Euroasiatica functioneaza din 2015 si este formata din cinci state: Rusia, Armenia, Belarus, Kazahstan si Kargazstan.

De cand a devenit presedinte, Igor Dodon nu a facut nicio vizita oficiala in tarile vecine, intalnindu-se in schimb de mai multe ori cu Vladimir