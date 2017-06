Presedintele judecatoriei Rascani, Oleg Melniciuc, retinut de procurorii anticoruptie, fiind banuit de imbogatire ilicita. Descinderi matinale in biroul magistratului - VIDEO

Descinderile au inceput inca de dimineata in biroul magistratului de la judecatoria Rascani si au durat pana aproximativ la ora 12. Melniciuc a iesit din birou escortat de ofiterii CNA.

Ulterior, impreuna cu oamenii legii, judecatorul a mers la domiciliul sau. Oleg Melniciuc locuieste intr-o casa luxoasa din sectorul Rascani al capitalei cu o suprafata oficiala de 162 de metri patrati. 2 ore oamenii legii au scotocit prin casa, dupa care au perchezitionat si Mercedesul, parcat in curte si care ar apartine familiei Melniciuc.

In jurul orei 15, magistratul a fost escortat la CNA, iar inainte de asta a facut cateva declaratii.

Astfel, Melniciuc a fost retinut pe 72 de ore in izolatorul CNA, acolo unde urmeaza sa fie audiat. Portrivit lui Teo Cirnat, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, astazi CSM si-a dat acordul ca procurorii sa efectueze perchezitii, sa-l audieze nu insa si sa-l aresteze.

Teo CÎRNAȚ, MEMBRU CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII “Nu am dat acordul sa fie arestat. Pentru asta, ei treuie sa mai vina o data si ceara acest acest lucru. Deocamdata nu am vazut aceasta nevoie.”

Nu se stie deocamdata daca oamenii legii vor veni cu un asemenea demers. Procurorii anticoruptie nu au oferit foarte multe detalii, Teo Cirnat insa ne-a spus ca ar fi vorba despre un dosar pornit pe faptul imbogatirii ilicite. In dosar ar fi vizata toata familia magistratulii, adica sotia si copiii.

Pentru Ziarul de Garda, procurorul general, Eduard Harunjen a declarat astazi ca obiectul examinarii sunt si donatiile facute de catre parintii pensionari ai lui Oleg Melniciuc care desi nu au nici un venit declarat la fisc, in ultimii ani i-au dat sute de mii de lei. Anterior, tot Ziarul de Garda scria ca mama magistratului ar detine in capitala mai multe spatii nelocative in blocuri noi cu o suprafata de sute de metri patrati. Totodata, portalul anticoruptie.md a mai scris ca in blocul de pe strada Hristo Botev, din capitala, care se construieste in prezent pentru magistratii Judecatoriei sectorului Rascani, Melniciuk si rudele sale ar avea apartamente si spatii comerciale.

Oleg Melniciuc este presedinte al judecatoriei Rascani din 2013. Acesta este finul de cununie a presedintelui Curtii Supreme de Justitie, Mihai Poalelungi.