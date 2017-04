Presedintele raionului Criuleni a fost retinut, fiind banuit de trucarea licitatiilor in cadrul unor proiecte europene, care au dus si la arestul fostului presedinte Vitalie Rotaru - VIDEO

Procurorii Anticoruptie au efectuat perchezitii in biroul acestuia. El este banuit de trucarea unor licitatii desfasurate in cadrul unor proiecte finantate de Uniunea Europeana, favorizand o firma condusa de catre fiul acestuia. Fostul presedinte al raionului Criuleni, Vitalie Rotaru, adjunctul si soferul acestuia au fost retinuti saptamana trecuta fiind banuiti ca ar fi pretins aproximativ un milion sapte sute de mii de lei de la cativa agenti economici implicati in executarea unor proiecte europene.