Presedintele Republicii Moldova Igor Dodon felicita moldovenii cu ocazia Anului Nou - VIDEO

In felicitarea lui Igor Dodon apare si sotia lui, care spune cateva cuvinte de felicitare.

Mesajul de Revelion al presedintelui RM Igor Dodon si al primei doamne Galina Dodon: "Dragi compatrioti, prieteni, pentru mine si pentru sotia mea Galina este o mare onoare sa va adresez un mesaj de felicitare cu prilejul anului nou. Familia noastra va felicita cu sosirea noului an. Va dorim tot binele, dragoste si credinta, realizarea tuturor dorintelor pe care le are fiecare familie si fiecare om. Exista o buna traditie atunci cand adunati cu totii la masa, alaturi de rude si persoanele apropiate se face bilantul anului care a trecut si se impartasesc planurile pentru anul viitor. Pentru mine, anul 2017 a fost un an complicat, cu provocari si incercari majore, dar si cu realizari importante. Am avut o agenda de lucru foarte consistenta, cu multe intrevederi oficiale, cu vizite de lucru si intalniri cu cetatenii din Moldova."